Іноземець через «Ягодин» намагався вивезти 21 кілограм гашишу

Іноземець через «Ягодин» намагався вивезти 21 кілограм гашишу
На україно-польському кордоні у міжнародному пункті пропуску «Ягодин» затримали громадянина Молдови з 21 кг гашишу.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Волинська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про закінчений замах на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч.2 ст.15, ч.3 ст.305 ККУ), вчинений 35-річним громадянином Республіки Молдова.

У результаті скоординованих дій працівників УСБУ у Волинській області, Державної прикордонної служби та митниці уночі 18 травня 2022 року у міжнародному пункті пропуску «Ягодин» іноземця викрили, коли він намагався провезти у Польщу легковим автомобілем 21 кг наркотичного засобу.

У паливному баку його автівки під час поглибленого митного огляду виявили 29 пресованих брикетів рослинної речовини – гашишу.

Громадянин Молдови затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину.

У провадженні призначено низку експертиз. Триває досудове розслідування.

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Теги: Ягодин, гашиш, житель Молдови, наркотики
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