Білорусів за «замах на тероризм» тепер можуть стратити

Олександр Лукашенко підписав зміни до законодавства, які уможливлюють засудження до страти за «замах на тероризм».



Як пише



Закон набуде чинності 29 травня – через 10 днів після публікації.



Статті, за якими тепер можуть засудити до страти не тільки за скоєні дії, а й «замах на акт тероризму», включають ч. 2 ст. 124 (вбивство представника іноземної держави чи міжнародної організації з метою провокації міжнародного загострення чи війни або дестабілізації громадського порядку в іноземній державі), ч. 3 ст. 126 (акт міжнародного тероризму, скоєний організованою групою або із застосуванням об’єктів атомної енергії, або з використанням радіоактивних речовин, ядерних матеріалів, сильнодійних токсичних хімічних або біологічних речовин, або поєднання з убивством людини чи вбивством державного або громадського діяча іноземної держави з метою провокації), ч. 3 ст 289 та ч. 2 ст. 359 (вбивство державного або громадського діяча, скоєне у зв’язку з його відповідною діяльністю з метою впливу на ухвалення рішень органами влади або перешкоджання політичній чи іншій громадській діяльності, залякування населення, дестабілізації громадського порядку).



Раніше просування таких законодавчих змін пов’язували з явищем «рейкових партизанів».



Палата представників схвалила поправки 27 квітня.



Білоруський Гельсінкський комітет, правозахисний центр «Вясна» і група «Правозахисники проти смертної кари» виступили з публічним зверненням, заявляючи про неприпустимість розширення застосування смертної кари і відзначаючи, що законодавчі зміни можуть використовувати для політичного тиску.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! підписав зміни до законодавства, які уможливлюють засудження до страти за «замах на тероризм».Як пише Європейська правда, про це повідомляє білоруська редакція «Радіо Свобода».Закон набуде чинності 29 травня – через 10 днів після публікації.Статті, за якими тепер можуть засудити до страти не тільки за скоєні дії, а й «замах на акт тероризму», включають ч. 2 ст. 124 (вбивство представника іноземної держави чи міжнародної організації з метою провокації міжнародного загострення чи війни або дестабілізації громадського порядку в іноземній державі), ч. 3 ст. 126 (акт міжнародного тероризму, скоєний організованою групою або із застосуванням об’єктів атомної енергії, або з використанням радіоактивних речовин, ядерних матеріалів, сильнодійних токсичних хімічних або біологічних речовин, або поєднання з убивством людини чи вбивством державного або громадського діяча іноземної держави з метою провокації), ч. 3 ст 289 та ч. 2 ст. 359 (вбивство державного або громадського діяча, скоєне у зв’язку з його відповідною діяльністю з метою впливу на ухвалення рішень органами влади або перешкоджання політичній чи іншій громадській діяльності, залякування населення, дестабілізації громадського порядку).Раніше просування таких законодавчих змін пов’язували з явищем «рейкових партизанів».Палата представників схвалила поправки 27 квітня.Білоруський Гельсінкський комітет, правозахисний центр «Вясна» і група «Правозахисники проти смертної кари» виступили з публічним зверненням, заявляючи про неприпустимість розширення застосування смертної кари і відзначаючи, що законодавчі зміни можуть використовувати для політичного тиску.

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