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Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні
Президент України Володимир Зеленський пропонує продовжити термін воєнного стану у країні.

Відповідний законопроект №7389 "Про затвердження указу президента "Про продовження терміну дії військового стану в Україні" зареєстровано у Верховній Раді в середу, пише Інтерфакс-Україна.

Текст документа на сайті парламенту поки що не оприлюднено.

Раніше президент підписав указ №64/2022 "Про запровадження військового стану в Україні". Народні депутати затвердили цей документ 300 голосами 24 лютого.

Згідно з указом, воєнний стан запроваджується з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб. 15 березня Верховна Рада продовжила військовий стан іще на 30 днів - із 5:30 26 березня до 24 квітня включно.

21 квітня ВР продовжила дію воєнного стану в Україні на 30 діб, тобто до 25 травня 2022 року.

Таке рішення ухвалено у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

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Теги: Зеленський, воєнний стан
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