Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні

Володимир Зеленський пропонує продовжити термін воєнного стану у країні.



Відповідний законопроект №7389 "Про затвердження указу президента "Про продовження терміну дії військового стану в Україні" зареєстровано у Верховній Раді в середу, пише



Текст документа на сайті парламенту поки що не оприлюднено.



Раніше президент підписав указ №64/2022 "Про запровадження військового стану в Україні".



Згідно з указом, воєнний стан запроваджується з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб. 15 березня Верховна Рада продовжила військовий стан іще на 30 днів - із 5:30 26 березня до 24 квітня включно.







Таке рішення ухвалено у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипропонує продовжити термін воєнного стану у країні.Відповідний законопроект №7389 "Про затвердження указу президента "Про продовження терміну дії військового стану в Україні" зареєстровано у Верховній Раді в середу, пише Інтерфакс-Україна. Текст документа на сайті парламенту поки що не оприлюднено.Раніше президент підписав указ №64/2022 "Про запровадження військового стану в Україні". Народні депутати затвердили цей документ 300 голосами 24 лютого. Згідно з указом, воєнний стан запроваджується з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб. 15 березня Верховна Рада продовжила військовий стан іще на 30 днів - із 5:30 26 березня до 24 квітня включно. 21 квітня ВР продовжила дію воєнного стану в Україні на 30 діб, тобто до 25 травня 2022 року.Таке рішення ухвалено у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

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