Вимагають повернути у місця постійної дислокації: кілька російських підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні





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Російські окупанти все частіше відмовляються від виконання наказів командування проводити активні наступальні дії на території України.



За даними воєнної розвідки України, попри прихований саботаж, кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні та висунули вимогу повернути їх у місця постійної дислокації. Командири частин всіляко намагаються приховати факти непокори. Найбільш активних військовослужбовців, які вимагають повернення на територію росії, сподіваючись на їхню швидку загибель, відправили на найбільш небезпечну ділянку фронту.



Для виявлення та нейтралізації ініціаторів відмови від участі у війні, у відділі фсб 58 загальновійськової армії вирішили наповнити підрозділи 70 полку своїми позаштатними агентами та інформаторами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В підрозділах окупаційних військ Росії зростає невдоволення участю в бойових діях.Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.Російські окупанти все частіше відмовляються від виконання наказів командування проводити активні наступальні дії на території України.За даними воєнної розвідки України, попри прихований саботаж, кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні та висунули вимогу повернути їх у місця постійної дислокації. Командири частин всіляко намагаються приховати факти непокори. Найбільш активних військовослужбовців, які вимагають повернення на територію росії, сподіваючись на їхню швидку загибель, відправили на найбільш небезпечну ділянку фронту.Для виявлення та нейтралізації ініціаторів відмови від участі у війні, у відділі фсб 58 загальновійськової армії вирішили наповнити підрозділи 70 полку своїми позаштатними агентами та інформаторами.

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