В Україні значно потеплішає: холод з 19 травня відступить
Сьогодні, 12:23
Значно тепліша погода принесе в більшість наших областей вдень 19-го травня +16+23 градуси, в західну частину навіть +20+25 градусів.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Лише трохи холоду ще залишиться у східних областях України, там буде +12+16 градусів.
Вітер віятиме з північного заходу, все ще очікується рвучким, часом сильним, лише на Заході України вітер буде слабшим.
Дощі в четвер пройдуть у східних областях та у південній частині України. Вдень на Одещині та Миколаївщині опади припиняться.
На решті території України завтра переважатиме суха погода.
У Києві 19-го травня потепліє. Протягом дня передбачається +19+21 градус. Вітер північно-західний, поривчатий, до 12 метрів за секунду. Дощу завтра не буде.
"Така стримана весна нам на руку, бо спека точно зараз нікому не потрібна, а тимчасові похолодання не такі вже й сильні, щоб не захиститися від них своєчасним помірним теплом і надією на хороше літо", - зауважує Діденко.
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Лише трохи холоду ще залишиться у східних областях України, там буде +12+16 градусів.
Вітер віятиме з північного заходу, все ще очікується рвучким, часом сильним, лише на Заході України вітер буде слабшим.
Дощі в четвер пройдуть у східних областях та у південній частині України. Вдень на Одещині та Миколаївщині опади припиняться.
На решті території України завтра переважатиме суха погода.
У Києві 19-го травня потепліє. Протягом дня передбачається +19+21 градус. Вітер північно-західний, поривчатий, до 12 метрів за секунду. Дощу завтра не буде.
"Така стримана весна нам на руку, бо спека точно зараз нікому не потрібна, а тимчасові похолодання не такі вже й сильні, щоб не захиститися від них своєчасним помірним теплом і надією на хороше літо", - зауважує Діденко.
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