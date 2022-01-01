В Україні значно потеплішає: холод з 19 травня відступить





Про це Наталка Діденко.



Лише трохи холоду ще залишиться у східних областях України, там буде +12+16 градусів.



Вітер віятиме з північного заходу, все ще очікується рвучким, часом сильним, лише на Заході України вітер буде слабшим.



Дощі в четвер пройдуть у східних областях та у південній частині України. Вдень на Одещині та Миколаївщині опади припиняться.



На решті території України завтра переважатиме суха погода.



У Києві 19-го травня потепліє. Протягом дня передбачається +19+21 градус. Вітер північно-західний, поривчатий, до 12 метрів за секунду. Дощу завтра не буде.



"Така стримана весна нам на руку, бо спека точно зараз нікому не потрібна, а тимчасові похолодання не такі вже й сильні, щоб не захиститися від них своєчасним помірним теплом і надією на хороше літо", - зауважує Діденко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Значно тепліша погода принесе в більшість наших областей вдень 19-го травня +16+23 градуси, в західну частину навіть +20+25 градусів.Про це повідомила синоптикЛише трохи холоду ще залишиться у східних областях України, там буде +12+16 градусів.Вітер віятиме з північного заходу, все ще очікується рвучким, часом сильним, лише на Заході України вітер буде слабшим.Дощі в четвер пройдуть у східних областях та у південній частині України. Вдень на Одещині та Миколаївщині опади припиняться.На решті території України завтра переважатиме суха погода.У Києві 19-го травня потепліє. Протягом дня передбачається +19+21 градус. Вітер північно-західний, поривчатий, до 12 метрів за секунду. Дощу завтра не буде."Така стримана весна нам на руку, бо спека точно зараз нікому не потрібна, а тимчасові похолодання не такі вже й сильні, щоб не захиститися від них своєчасним помірним теплом і надією на хороше літо", - зауважує Діденко.

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