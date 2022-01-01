Російські загарбники бояться нічної «партизанщини» і починають вчити українську, – СБУ





Про це



«Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али», - жаліється окупант своєму товаришу, який також воює в Україні.



Наприкінці розмови загарбники переходять на українську. Схоже, що невдовзі наші бійці навчать їх вітатися правильно – «Слава Україні!».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі і вже прощаються фразами «До побачення».Про це йдеться у новому перехопленні СБУ.«Каждый вечер, бл*дь, боремся с ДРГ, которые, бл*ть, каждую ночь начинают, нах*й, в село заходить… Ну короче, бл*дь, зае*ало все, домой хочу, бл*дь. Уже некоторые на взводе: положим *уй, съе*емся, зае*али», - жаліється окупант своєму товаришу, який також воює в Україні.Наприкінці розмови загарбники переходять на українську. Схоже, що невдовзі наші бійці навчать їх вітатися правильно – «Слава Україні!».

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