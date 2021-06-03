У Луцьку будуть нові атракціони. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



«Частина з них були приватними, вони вже демонтовані і ще будуть демонтовуватися, їх не буде в парку. Це ті, які не відповідають вимогам, які застарілі і технічно, й морально», – пояснив начальник управління економіки Луцькради Борис Смаль.



Комунальні атракціони, які ще придатні для використання, відремонтують.



«Вони будуть по-новому пофарбовані, змінений дизайн, буде відремонтована, оновлена механічна частина. У першу чергу це безпека», – каже Борис Смаль.



«В нас дуже велика кількість атракціонів. Подумали, що можна спробувати у Луцьку. Побачивши ці всі атракціони, запропонували мерії, що в нас є кращі. Усе світиться, нове», – розповів власник київського луна-парку Сергій Компанієць.



Нині в парку до десятка нових атракціонів. Спершу встановили ті, які найлегше було демонтувати і підходила покрівля. Для інших спеціально готуватимуть майданчики – коситимуть траву, подекуди навіть вкладатимуть бруківку.



«Частину атракціонів ми вже завезли, вони всі в гарному стані. Що головне – вони безпечні. І ще частину атракціонів будемо довозити. Ті, які працюють на «Волинській Голландії» і в інших місцях. Загалом буде від 30 до 40 атракціонів», – повідомив Сергій Компанієць.



Старі ж каруселі, каже підприємець, вже пройшли експертизу і всі до одного виявилися непридатними до використання. Тож їх реставрують.



Коли каруселі знову стануть гарними та безпечними – зроблять й ілюмінації навколо. Утім, реставрація справа не з легких. З усім фахівці обіцяють впоратися до кінця року.



«Ми за власний кошт приводимо до ладу, будемо робити повне відновлення. Будемо робити доріжки з тротуарної плитки, щоб людям було зручно. І навіть, може, будемо працювати взимку», – пообіцяв Сергій Компанієць.



На зиму у підприємців свої амбітні плани. Поки тримають їх у таємниці. Та невдовзі у луцькому парку побільшає екстремальних розваг. Одна з таких і має назву – «Екстрим».



Нагадаємо, у вересні 2021 року у центральному парку Луцька





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Атракціони у Центральному парку Луцька відремонтують. За місію відновити луцькі атракціони взялися працівники київського луна-парку. Більше того, до Луцька вони перевозять і столичні каруселі.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. «Частина з них були приватними, вони вже демонтовані і ще будуть демонтовуватися, їх не буде в парку. Це ті, які не відповідають вимогам, які застарілі і технічно, й морально», – пояснив начальник управління економіки ЛуцькрадиКомунальні атракціони, які ще придатні для використання, відремонтують.«Вони будуть по-новому пофарбовані, змінений дизайн, буде відремонтована, оновлена механічна частина. У першу чергу це безпека», – каже Борис Смаль.«В нас дуже велика кількість атракціонів. Подумали, що можна спробувати у Луцьку. Побачивши ці всі атракціони, запропонували мерії, що в нас є кращі. Усе світиться, нове», – розповів власник київського луна-паркуНині в парку до десятка нових атракціонів. Спершу встановили ті, які найлегше було демонтувати і підходила покрівля. Для інших спеціально готуватимуть майданчики – коситимуть траву, подекуди навіть вкладатимуть бруківку.«Частину атракціонів ми вже завезли, вони всі в гарному стані. Що головне – вони безпечні. І ще частину атракціонів будемо довозити. Ті, які працюють на «Волинській Голландії» і в інших місцях. Загалом буде від 30 до 40 атракціонів», – повідомив Сергій Компанієць.Старі ж каруселі, каже підприємець, вже пройшли експертизу і всі до одного виявилися непридатними до використання. Тож їх реставрують.Коли каруселі знову стануть гарними та безпечними – зроблять й ілюмінації навколо. Утім, реставрація справа не з легких. З усім фахівці обіцяють впоратися до кінця року.«Ми за власний кошт приводимо до ладу, будемо робити повне відновлення. Будемо робити доріжки з тротуарної плитки, щоб людям було зручно. І навіть, може, будемо працювати взимку», – пообіцяв Сергій Компанієць.На зиму у підприємців свої амбітні плани. Поки тримають їх у таємниці. Та невдовзі у луцькому парку побільшає екстремальних розваг. Одна з таких і має назву – «Екстрим».Нагадаємо, у вересні 2021 року у центральному парку Луцька колесо огляду, яке ще називають «чортовим колесом», зупинилося у момент, коли на висоті перебували люди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію