Росія форсфорними бомбами знищила школу в Авдіївці
Сьогодні, 11:32
Росіяни абороненими фосфорними боєприпасами знищили на Донеччині ще один навчальний заклад – Авдіївську школу №1, яка згоріла вщент.
Про це розповів глава Донецької ОДА Павло Кириленко у Telegram.
"Вночі російська армія обстріляла школу забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися.
До широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей.
У школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.
Військові експерти та розслідувачі наголошують, що в Україні та Росії немає на озброєнні фосфорних боєприпасів.
Натомість це можуть бути запальні боєприпаси, які теж заборонені – їх не можна використовувати у містах або поруч з ними.
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Про це розповів глава Донецької ОДА Павло Кириленко у Telegram.
"Вночі російська армія обстріляла школу забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися.
До широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей.
У школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.
Військові експерти та розслідувачі наголошують, що в Україні та Росії немає на озброєнні фосфорних боєприпасів.
Натомість це можуть бути запальні боєприпаси, які теж заборонені – їх не можна використовувати у містах або поруч з ними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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