Росія форсфорними бомбами знищила школу в Авдіївці

Росіяни абороненими фосфорними боєприпасами знищили на Донеччині ще один навчальний заклад – Авдіївську школу №1, яка згоріла вщент.Про це розповів глава Донецької ОДА"Вночі російська армія обстріляла школу забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися.До широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей.У школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.Військові експерти та розслідувачі наголошують, що в Україні та Росії немає на озброєнні фосфорних боєприпасів.Натомість це можуть бути запальні боєприпаси, які теж заборонені – їх не можна використовувати у містах або поруч з ними.