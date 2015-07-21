Росія форсфорними бомбами знищила школу в Авдіївці

Росія форсфорними бомбами знищила школу в Авдіївці
Росіяни абороненими фосфорними боєприпасами знищили на Донеччині ще один навчальний заклад – Авдіївську школу №1, яка згоріла вщент.

Про це розповів глава Донецької ОДА Павло Кириленко у Telegram.

"Вночі російська армія обстріляла школу забороненими фосфорними боєприпасами. Школа згоріла вщент. На щастя, обійшлося без постраждалих: у будівлі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися.

До широкомасштабного російського вторгнення у Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей.

У школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Військові експерти та розслідувачі наголошують, що в Україні та Росії немає на озброєнні фосфорних боєприпасів.
Росія форсфорними бомбами знищила школу в Авдіївці

Натомість це можуть бути запальні боєприпаси, які теж заборонені – їх не можна використовувати у містах або поруч з ними.

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Теги: Донеччина, школа, фосфорні бомби, Авдіївка
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