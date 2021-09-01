На Волині на блокопосту зупинили неповнолітнього мотоцикліста без посвідчення





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.



А під час перевірки документів, встановили, що водій є неповнолітнім та не отримував посвідчення водія відповідної категорії.



Тож поліцейські склали адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобам особою, яка не має права керування) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 17 травня, під час несення служби на одному з блокпостів, поліцейські зупинили мотоцикл Viper.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.А під час перевірки документів, встановили, що водій є неповнолітнім та не отримував посвідчення водія відповідної категорії.Тож поліцейські склали адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобам особою, яка не має права керування) КУпАП.

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