На Волині на блокопосту зупинили неповнолітнього мотоцикліста без посвідчення
Сьогодні, 11:17
Вчора, 17 травня, під час несення служби на одному з блокпостів, поліцейські зупинили мотоцикл Viper.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
А під час перевірки документів, встановили, що водій є неповнолітнім та не отримував посвідчення водія відповідної категорії.
Тож поліцейські склали адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобам особою, яка не має права керування) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
А під час перевірки документів, встановили, що водій є неповнолітнім та не отримував посвідчення водія відповідної категорії.
Тож поліцейські склали адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобам особою, яка не має права керування) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія форсфорними бомбами знищила школу в Авдіївці
Сьогодні, 11:32
Журналісти ідентифікували дружину військового РФ, яка готова катувати українських дітей
Сьогодні, 11:21
На Волині на блокопосту зупинили неповнолітнього мотоцикліста без посвідчення
Сьогодні, 11:17
На Волині зупинили «КАМАЗ» з незаконною деревиною
Сьогодні, 10:55
Українські захисники за добу знищили 400 окупантів та 16 танків
Сьогодні, 10:50
Медіа