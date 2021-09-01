На Волині на блокопосту зупинили неповнолітнього мотоцикліста без посвідчення

На Волині на блокопосту зупинили неповнолітнього мотоцикліста без посвідчення
Вчора, 17 травня, під час несення служби на одному з блокпостів, поліцейські зупинили мотоцикл Viper.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

А під час перевірки документів, встановили, що водій є неповнолітнім та не отримував посвідчення водія відповідної категорії.

Тож поліцейські склали адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобам особою, яка не має права керування) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, мотоцикліст, патрульна, посвідчення водія, Волинь, неповнолітній
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія форсфорними бомбами знищила школу в Авдіївці
Сьогодні, 11:32
Журналісти ідентифікували дружину військового РФ, яка готова катувати українських дітей
Сьогодні, 11:21
На Волині на блокопосту зупинили неповнолітнього мотоцикліста без посвідчення
Сьогодні, 11:17
На Волині зупинили «КАМАЗ» з незаконною деревиною
Сьогодні, 10:55
Українські захисники за добу знищили 400 окупантів та 16 танків
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
17-річний мотоцикліст, який потрапив в аварію на Волині, був п'яний: його прооперували 17-річний мотоцикліст, який потрапив в аварію на Волині, був п'яний: його прооперували
01 вересень, 2021, 13:00
Волиняни пограбували магазин: один з них – неповнолітній Волиняни пограбували магазин: один з них – неповнолітній
12 серпень, 2021, 13:50
Вночі пішов з дому та зник: на Волині розшукують неповнолітнього Вночі пішов з дому та зник: на Волині розшукують неповнолітнього
09 червень, 2021, 16:33
16-річному волинянину «світить» до шести років за крадіжку 16-річному волинянину «світить» до шести років за крадіжку
10 травень, 2018, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія форсфорними бомбами знищила школу в Авдіївці
Сьогодні, 11:32
 0
Журналісти ідентифікували дружину військового РФ, яка готова катувати українських дітей
Сьогодні, 11:21
 0
На Волині на блокопосту зупинили неповнолітнього мотоцикліста без посвідчення
Сьогодні, 11:17
 0
На Волині зупинили «КАМАЗ» з незаконною деревиною
Сьогодні, 10:55
 0
Українські захисники за добу знищили 400 окупантів та 16 танків
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8