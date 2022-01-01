На Волині зупинили «КАМАЗ» з незаконною деревиною

Ківерцівські поліцейські вилучили вантажний автомобіль із деревиною сумнівного походження, де було 40 колод сосни.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Учора, 17 травня, близько 22 години, у місті Рожище виявли вантажний автомобіль КАМАЗ з деревиною. Керував транспортним засобом 37-річний місцевий мешканець, відповідних документів на перевезення лісу він не надав.Так, з місця події поліцейські вилучили автомобіль і колоди сосни. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України.Мова йде про незаконне перевезення та зберігання лісу. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.