На Волині зупинили «КАМАЗ» з незаконною деревиною

На Волині зупинили «КАМАЗ» з незаконною деревиною
Ківерцівські поліцейські вилучили вантажний автомобіль із деревиною сумнівного походження, де було 40 колод сосни.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Учора, 17 травня, близько 22 години, у місті Рожище виявли вантажний автомобіль КАМАЗ з деревиною. Керував транспортним засобом 37-річний місцевий мешканець, відповідних документів на перевезення лісу він не надав.

Так, з місця події поліцейські вилучили автомобіль і колоди сосни. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України.

Мова йде про незаконне перевезення та зберігання лісу. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
На Волині зупинили «КАМАЗ» з незаконною деревиною

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Теги: Рожище, деревина, крадії лісу
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