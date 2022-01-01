На Волині зупинили «КАМАЗ» з незаконною деревиною
Сьогодні, 10:55
Ківерцівські поліцейські вилучили вантажний автомобіль із деревиною сумнівного походження, де було 40 колод сосни.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Учора, 17 травня, близько 22 години, у місті Рожище виявли вантажний автомобіль КАМАЗ з деревиною. Керував транспортним засобом 37-річний місцевий мешканець, відповідних документів на перевезення лісу він не надав.
Так, з місця події поліцейські вилучили автомобіль і колоди сосни. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України.
Мова йде про незаконне перевезення та зберігання лісу. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Учора, 17 травня, близько 22 години, у місті Рожище виявли вантажний автомобіль КАМАЗ з деревиною. Керував транспортним засобом 37-річний місцевий мешканець, відповідних документів на перевезення лісу він не надав.
Так, з місця події поліцейські вилучили автомобіль і колоди сосни. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України.
Мова йде про незаконне перевезення та зберігання лісу. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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