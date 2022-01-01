Журналісти ідентифікували дружину військового РФ, яка готова катувати українських дітей





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Розмова військовослужбовця РФ з дружиною відбулася зранку 29 квітня і була записана співробітниками управління Служби безпеки України у Харківській області – російський окупант спілкувався з дружиною, перебуваючи у цьому регіоні. Запис був опублікований СБУ 11 травня і викликав великий резонанс.



Голос жінки на записах СБУ, як встановили «Схеми», належить громадянці РФ Юлії Копитовій. Вона, перебуваючи в РФ, говорить зі своїм чоловіком, який на момент розмови воює в Україні. Ось діалог, який відбувся між ними:



– А ты знаешь, вот эти дети нашим детям говорят, что 9 мая в школе просили нарисовать, короче, ну, к празднику, они сказали: «Это не наш праздник». Это дети, наши дети в школе говорят. И ты в курсе, что они потом вырастут, так и будет? Эти «нацики», они подрастут и будут такими же. Чего Путин всех «‎в Россию едьте, едьте»? Придурков этих… Взяли бы, всех там переубивали бы, да и на**р, – каже жінка своєму чоловікові.



– Какая ты добрая, – відповідає їй на це військовий РФ.



– Я бы им, наоборот, наркотики вколола, если бы работала, и смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь», я б им пи**ки тоже резала вот так вот, звёзды на спинах вырезала бы, и вообще по уху каждый бы день отрезала бы, по пальцу, чтобы им больно так было.



– Это ж дети, Юль.



– Я прям ненавижу этих украинцев, Вов, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы.



Чоловік Юлії – Володимир Копитов. За його номером телефону можна знайти декілька майже порожніх профілів у соцмережах.



Один з них – майже без інформації, проте у ньому Володимир сам себе характеризує так: «настоящий псих, но не аморал».



Інший профіль Володимира в мережі «Вконтактє» зі зміненим прізвищем.



Завдяки спеціалізованим сервісам, журналістам вдалось віднайти дві фотографії, які він колись на цій сторінці публікував, але потім видалив.



Йому 31 рік, він з міста Ярцево Смоленської області.



Наразі фото в його соцмережах немає, публічним він залишив тільки статус про те, що «глубоко женат».



Сторінка Юлії, прив’язана до номера телефону, з якого велася розмова, в мережі не активна. Але журналістам вдалось відшукати її фото і дізнатись, чим вона займається.



Юлії Копитовій – у дівоцтві Циганковій – 30 років. Вона – з селища Пржевальскоє Смоленської області Росії.



У 2020 році Юлія одружилася знову і стала вже Копитовою, згідно з інформацією джерел журналістів в російський системі юстиції.



Відповідно до даних цих же джерел, принаймні у 2019 році жінка працювала в дитячій клінічній лікарні Смоленської області.



Журналісти зв’язались із Копитовими телефоном. Юлія говорити не захотіла.



Володимир Копитов поговорив з журналістами, але заперечив, що на записах голос його та дружини.



– Вы в курсе, что ваш голос и голос вашей жены Юлии попали на записи СБУ и они были опубликованы? – запитав у Копитова журналіст «Схем».



– Нет, – відповів військовий.



Після цього журналіст дав послухати Копитову фрагмент перехопленої розмови.



– Не ваш голос? – запитав журналіст.



– Не знаю. Не знаю, чей это голос, но это голос не моей жены.



– А мы можем с ней поговорить?



– Нет.



Відмовилась говорити по суті і його матір. Вона сказала, що не може спілкуватись з сином, тому що з ним нібито немає зв'язку.



Журналісти дали прослухати запис СБУ і їй.



– Я какое отношение имею к этому всему? Что вы мне мозг полощете?



– Это ваш сын и ваша невестка.



– Мой сын там что-то говорил? Если она что-то говорила, то с ней и разбирайтесь.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями СБУ опублікувала фрагмент перехопленої розмови російського військового з дружиною . У ній жінка скаржилася чоловіку на українських дітей, які опинилися в Росії, і які відмовилися святкувати 9 травня. Журналістам вдалося ідентифікувати це подружжя за допомогою даних, які надали співробітники СБУ.Про це повідомляє "Радіо Свобода" Розмова військовослужбовця РФ з дружиною відбулася зранку 29 квітня і була записана співробітниками управління Служби безпеки України у Харківській області – російський окупант спілкувався з дружиною, перебуваючи у цьому регіоні. Запис був опублікований СБУ 11 травня і викликав великий резонанс.Голос жінки на записах СБУ, як встановили «Схеми», належить громадянці РФ. Вона, перебуваючи в РФ, говорить зі своїм чоловіком, який на момент розмови воює в Україні. Ось діалог, який відбувся між ними:– А ты знаешь, вот эти дети нашим детям говорят, что 9 мая в школе просили нарисовать, короче, ну, к празднику, они сказали: «Это не наш праздник». Это дети, наши дети в школе говорят. И ты в курсе, что они потом вырастут, так и будет? Эти «нацики», они подрастут и будут такими же. Чего Путин всех «‎в Россию едьте, едьте»? Придурков этих… Взяли бы, всех там переубивали бы, да и на**р, – каже жінка своєму чоловікові.– Какая ты добрая, – відповідає їй на це військовий РФ.– Я бы им, наоборот, наркотики вколола, если бы работала, и смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь», я б им пи**ки тоже резала вот так вот, звёзды на спинах вырезала бы, и вообще по уху каждый бы день отрезала бы, по пальцу, чтобы им больно так было.– Это ж дети, Юль.– Я прям ненавижу этих украинцев, Вов, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы.Чоловік Юлії –. За його номером телефону можна знайти декілька майже порожніх профілів у соцмережах.Один з них – майже без інформації, проте у ньому Володимир сам себе характеризує так: «настоящий псих, но не аморал».Інший профіль Володимира в мережі «Вконтактє» зі зміненим прізвищем.Завдяки спеціалізованим сервісам, журналістам вдалось віднайти дві фотографії, які він колись на цій сторінці публікував, але потім видалив.Йому 31 рік, він з міста Ярцево Смоленської області.Наразі фото в його соцмережах немає, публічним він залишив тільки статус про те, що «глубоко женат».Сторінка Юлії, прив’язана до номера телефону, з якого велася розмова, в мережі не активна. Але журналістам вдалось відшукати її фото і дізнатись, чим вона займається.Юлії Копитовій – у дівоцтві Циганковій – 30 років. Вона – з селища Пржевальскоє Смоленської області Росії.У 2020 році Юлія одружилася знову і стала вже Копитовою, згідно з інформацією джерел журналістів в російський системі юстиції.Відповідно до даних цих же джерел, принаймні у 2019 році жінка працювала в дитячій клінічній лікарні Смоленської області.Журналісти зв’язались із Копитовими телефоном. Юлія говорити не захотіла.Володимир Копитов поговорив з журналістами, але заперечив, що на записах голос його та дружини.– Вы в курсе, что ваш голос и голос вашей жены Юлии попали на записи СБУ и они были опубликованы? – запитав у Копитова журналіст «Схем».– Нет, – відповів військовий.Після цього журналіст дав послухати Копитову фрагмент перехопленої розмови.– Не ваш голос? – запитав журналіст.– Не знаю. Не знаю, чей это голос, но это голос не моей жены.– А мы можем с ней поговорить?– Нет.Відмовилась говорити по суті і його матір. Вона сказала, що не може спілкуватись з сином, тому що з ним нібито немає зв'язку.Журналісти дали прослухати запис СБУ і їй.– Я какое отношение имею к этому всему? Что вы мне мозг полощете?– Это ваш сын и ваша невестка.– Мой сын там что-то говорил? Если она что-то говорила, то с ней и разбирайтесь.

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