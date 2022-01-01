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Журналісти ідентифікували дружину військового РФ, яка готова катувати українських дітей

Журналісти ідентифікували дружину військового РФ, яка готова катувати українських дітей
Днями СБУ опублікувала фрагмент перехопленої розмови російського військового з дружиною. У ній жінка скаржилася чоловіку на українських дітей, які опинилися в Росії, і які відмовилися святкувати 9 травня. Журналістам вдалося ідентифікувати це подружжя за допомогою даних, які надали співробітники СБУ.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Розмова військовослужбовця РФ з дружиною відбулася зранку 29 квітня і була записана співробітниками управління Служби безпеки України у Харківській області – російський окупант спілкувався з дружиною, перебуваючи у цьому регіоні. Запис був опублікований СБУ 11 травня і викликав великий резонанс.

Голос жінки на записах СБУ, як встановили «Схеми», належить громадянці РФ Юлії Копитовій. Вона, перебуваючи в РФ, говорить зі своїм чоловіком, який на момент розмови воює в Україні. Ось діалог, який відбувся між ними:

– А ты знаешь, вот эти дети нашим детям говорят, что 9 мая в школе просили нарисовать, короче, ну, к празднику, они сказали: «Это не наш праздник». Это дети, наши дети в школе говорят. И ты в курсе, что они потом вырастут, так и будет? Эти «нацики», они подрастут и будут такими же. Чего Путин всех «‎в Россию едьте, едьте»? Придурков этих… Взяли бы, всех там переубивали бы, да и на**р, – каже жінка своєму чоловікові.

– Какая ты добрая, – відповідає їй на це військовий РФ.

– Я бы им, наоборот, наркотики вколола, если бы работала, и смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь», я б им пи**ки тоже резала вот так вот, звёзды на спинах вырезала бы, и вообще по уху каждый бы день отрезала бы, по пальцу, чтобы им больно так было.

– Это ж дети, Юль.

– Я прям ненавижу этих украинцев, Вов, теперь вообще ненавижу. Я бы даже детей бы этих расстреляла бы.

Чоловік Юлії – Володимир Копитов. За його номером телефону можна знайти декілька майже порожніх профілів у соцмережах.

Один з них – майже без інформації, проте у ньому Володимир сам себе характеризує так: «настоящий псих, но не аморал».

Інший профіль Володимира в мережі «Вконтактє» зі зміненим прізвищем.

Завдяки спеціалізованим сервісам, журналістам вдалось віднайти дві фотографії, які він колись на цій сторінці публікував, але потім видалив.

Йому 31 рік, він з міста Ярцево Смоленської області.
Журналісти ідентифікували дружину військового РФ, яка готова катувати українських дітей

Наразі фото в його соцмережах немає, публічним він залишив тільки статус про те, що «глубоко женат».

Сторінка Юлії, прив’язана до номера телефону, з якого велася розмова, в мережі не активна. Але журналістам вдалось відшукати її фото і дізнатись, чим вона займається.

Юлії Копитовій – у дівоцтві Циганковій – 30 років. Вона – з селища Пржевальскоє Смоленської області Росії.
Журналісти ідентифікували дружину військового РФ, яка готова катувати українських дітей

У 2020 році Юлія одружилася знову і стала вже Копитовою, згідно з інформацією джерел журналістів в російський системі юстиції.

Відповідно до даних цих же джерел, принаймні у 2019 році жінка працювала в дитячій клінічній лікарні Смоленської області.

Журналісти зв’язались із Копитовими телефоном. Юлія говорити не захотіла.

Володимир Копитов поговорив з журналістами, але заперечив, що на записах голос його та дружини.

– Вы в курсе, что ваш голос и голос вашей жены Юлии попали на записи СБУ и они были опубликованы? – запитав у Копитова журналіст «Схем».

– Нет, – відповів військовий.

Після цього журналіст дав послухати Копитову фрагмент перехопленої розмови.

– Не ваш голос? – запитав журналіст.

– Не знаю. Не знаю, чей это голос, но это голос не моей жены.

– А мы можем с ней поговорить?

– Нет.

Відмовилась говорити по суті і його матір. Вона сказала, що не може спілкуватись з сином, тому що з ним нібито немає зв'язку.

Журналісти дали прослухати запис СБУ і їй.

– Я какое отношение имею к этому всему? Что вы мне мозг полощете?

– Это ваш сын и ваша невестка.

– Мой сын там что-то говорил? Если она что-то говорила, то с ней и разбирайтесь.







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Теги: Росія, Україна, війна
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