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Дружина окупанта закликає вбивати та катувати українських дітей, – перехоплена розмова СБУ

Дружина окупанта закликає вбивати та катувати українських дітей, – перехоплена розмова СБУ
«Мирні мешканці» РФ закликають своїх солдатів вбивати та катувати українських дітей.

Це шокуюче перехоплення СБУ вдалося зробити під Харковом, де ворожий окупант телефоном розмовляв зі своєю дружиною з РФ.

Вона живе у прикордонному з Україною місті, куди насильно евакуюють наших громадян.

Цю істоту жіночої статі обурило, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування «Дня победы». Тож вона запропонувала покарати їх нелюдськими катуваннями:

«Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было», – говорить рашистка.

Навіть самого окупанта шокували ці слова і він не знав, що відповісти…
Очевидно одне: «руZZкій мір» – це і є сучасний нацизм, якими б гаслами і цілями він не прикривався.

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Теги: Росія, Україна, війна
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