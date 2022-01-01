Дружина окупанта закликає вбивати та катувати українських дітей, – перехоплена розмова СБУ





Це шокуюче перехоплення



Вона живе у прикордонному з Україною місті, куди насильно евакуюють наших громадян.



Цю істоту жіночої статі обурило, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування «Дня победы». Тож вона запропонувала покарати їх нелюдськими катуваннями:



«Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было», – говорить рашистка.



Навіть самого окупанта шокували ці слова і він не знав, що відповісти…

Очевидно одне: «руZZкій мір» – це і є сучасний нацизм, якими б гаслами і цілями він не прикривався.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Мирні мешканці» РФ закликають своїх солдатів вбивати та катувати українських дітей.Це шокуюче перехоплення СБУ вдалося зробити під Харковом, де ворожий окупант телефоном розмовляв зі своєю дружиною з РФ.Вона живе у прикордонному з Україною місті, куди насильно евакуюють наших громадян.Цю істоту жіночої статі обурило, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування «Дня победы». Тож вона запропонувала покарати їх нелюдськими катуваннями:«Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было», – говорить рашистка.Навіть самого окупанта шокували ці слова і він не знав, що відповісти…Очевидно одне: «руZZкій мір» – це і є сучасний нацизм, якими б гаслами і цілями він не прикривався.

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