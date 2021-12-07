На Волині – ДТП з мотоциклістами: травмувалися двоє неповнолітніх дівчат

На Волині – ДТП з мотоциклістами: травмувалися двоє неповнолітніх дівчат
Вчора ввечері, 10 травня, у селі Качин Камінь-Каширського району 16-річна дівчина, керуючи мотоциклом Viper по зустрічній смузі руху допустила зіткнення із мотоциклом Lifan під керуванням 27-річного місцевого мешканця.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Внаслідок автопригоди водійка та 17-річна пасажирка мотоцикла Viper отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні.

Встановлено, що водій мотоцикла Lifan перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Під час слідства будуть встановлені усі причини та обставини автопригоди.

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Теги: Волинь, поліція, ДТП
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