Сапсерфінг та сплав на байдарках – у парку Луцька: як, за скільки і яка від того користь ЗСУ

У Луцьку триває водний сезон – просто таки у центральному парку можна сплавлятися на байдарках чи займатися сапсерфінгом.Цікаве дозвілля на воді для лучан влаштовує Volyn River Club, а частину від прибутку спрямовують на потреби ЗСУ.Інструкторкарозповіла, що Volyn River Club наразі має дві локації. Одна з них – постійна, у центральному парку (біля «Бригантини»). Окрім того, сплави річкою Стир, що відбуваються за попередньою домовленістю, починаються зі Старого міста від вулиці Замкової до перехрестя вулиць Глушець і Дубнівська.Через війну сплави влаштовують лише в межах Луцька річкою Стир, тоді як раніше ходили і на Стохід та Прип’ять у межах області.Наразі є маршрути протяжністю 7 та 8 кілометрів.Є можливість також навчитися сапсерфінгу. Це – водний вид спорту, гібрид серфінгу та веслування, в якому спортсмен пересувається по воді на дошці за допомогою весла.«У нас є 17 сап-дошок. Можемо або просто надати їх в оренду, або також і навчити цьому заняттю за допомогою наших інструкторів. Рекомендуємо вчитися в парку, тут простіше, оскільки немає течії. Ціна для дитини – 50 гривень, для дорослого – 100. Фіксована ціна сплаву на байдарках – 250 гривень за людину», – розповідає Вікторія.У парку вчать також веслувати на байдарках. Тут вони надувні для безпеки початківців, дітей і тих, хто вперше на воді, на річці Стир – пластикові швидкохідні байдарки.«Вчитися веслувати також рекомендуємо тут, в парку, аби вже мати досвід перед виходом на річку, де сплавлятися дещо важче», – каже інструкторка.Сапсерфитися та сплавлятися на байдарках у парку можна щодня за сприятливої погоди.Зауважимо, що частину коштів зі сплавів спрямовують на закупівлю сировини для сухих борщів для воїнів Збройних Сил України. Їх, про яке ми писали раніше.