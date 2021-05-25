Сапсерфінг та сплав на байдарках – у парку Луцька: як, за скільки і яка від того користь ЗСУ
Сьогодні, 10:07
У Луцьку триває водний сезон – просто таки у центральному парку можна сплавлятися на байдарках чи займатися сапсерфінгом.
Цікаве дозвілля на воді для лучан влаштовує Volyn River Club, а частину від прибутку спрямовують на потреби ЗСУ.
Інструкторка Вікторія Мовчанюк розповіла, що Volyn River Club наразі має дві локації. Одна з них – постійна, у центральному парку (біля «Бригантини»). Окрім того, сплави річкою Стир, що відбуваються за попередньою домовленістю, починаються зі Старого міста від вулиці Замкової до перехрестя вулиць Глушець і Дубнівська.
Через війну сплави влаштовують лише в межах Луцька річкою Стир, тоді як раніше ходили і на Стохід та Прип’ять у межах області.
Наразі є маршрути протяжністю 7 та 8 кілометрів.
Є можливість також навчитися сапсерфінгу. Це – водний вид спорту, гібрид серфінгу та веслування, в якому спортсмен пересувається по воді на дошці за допомогою весла.
«У нас є 17 сап-дошок. Можемо або просто надати їх в оренду, або також і навчити цьому заняттю за допомогою наших інструкторів. Рекомендуємо вчитися в парку, тут простіше, оскільки немає течії. Ціна для дитини – 50 гривень, для дорослого – 100. Фіксована ціна сплаву на байдарках – 250 гривень за людину», – розповідає Вікторія.
У парку вчать також веслувати на байдарках. Тут вони надувні для безпеки початківців, дітей і тих, хто вперше на воді, на річці Стир – пластикові швидкохідні байдарки.
«Вчитися веслувати також рекомендуємо тут, в парку, аби вже мати досвід перед виходом на річку, де сплавлятися дещо важче», – каже інструкторка.
Сапсерфитися та сплавлятися на байдарках у парку можна щодня за сприятливої погоди.
Зауважимо, що частину коштів зі сплавів спрямовують на закупівлю сировини для сухих борщів для воїнів Збройних Сил України. Їх виготовляє підприємство «Марципан», про яке ми писали раніше.
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Цікаве дозвілля на воді для лучан влаштовує Volyn River Club, а частину від прибутку спрямовують на потреби ЗСУ.
Інструкторка Вікторія Мовчанюк розповіла, що Volyn River Club наразі має дві локації. Одна з них – постійна, у центральному парку (біля «Бригантини»). Окрім того, сплави річкою Стир, що відбуваються за попередньою домовленістю, починаються зі Старого міста від вулиці Замкової до перехрестя вулиць Глушець і Дубнівська.
Через війну сплави влаштовують лише в межах Луцька річкою Стир, тоді як раніше ходили і на Стохід та Прип’ять у межах області.
Наразі є маршрути протяжністю 7 та 8 кілометрів.
Є можливість також навчитися сапсерфінгу. Це – водний вид спорту, гібрид серфінгу та веслування, в якому спортсмен пересувається по воді на дошці за допомогою весла.
«У нас є 17 сап-дошок. Можемо або просто надати їх в оренду, або також і навчити цьому заняттю за допомогою наших інструкторів. Рекомендуємо вчитися в парку, тут простіше, оскільки немає течії. Ціна для дитини – 50 гривень, для дорослого – 100. Фіксована ціна сплаву на байдарках – 250 гривень за людину», – розповідає Вікторія.
У парку вчать також веслувати на байдарках. Тут вони надувні для безпеки початківців, дітей і тих, хто вперше на воді, на річці Стир – пластикові швидкохідні байдарки.
«Вчитися веслувати також рекомендуємо тут, в парку, аби вже мати досвід перед виходом на річку, де сплавлятися дещо важче», – каже інструкторка.
Сапсерфитися та сплавлятися на байдарках у парку можна щодня за сприятливої погоди.
Зауважимо, що частину коштів зі сплавів спрямовують на закупівлю сировини для сухих борщів для воїнів Збройних Сил України. Їх виготовляє підприємство «Марципан», про яке ми писали раніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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