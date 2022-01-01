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Росія за добу втратила ще 350 солдат, – Генштаб

Росія за добу втратила ще 350 солдат, – Генштаб
Станом на ранок 11 травня втрати Росії у війні становлять близько 26 350 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 26 350 (+350) осіб ліквідовано,

танків - 1187 (+17) од,

бойових броньованих машин - 2856 (+48) од,

артилерійських систем - 528 (+9) од,

РСЗВ 185 (+0) од,

засоби ППО - 87 (+0) од,

літаків - 199 (+0) од,

гелікоптерів - 160 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10),

крилаті ракети - 94 (+0),

кораблі /катери - 12 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од,

спеціальна техніка - 41 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися а Новопавлівському, Курахівському та Сєверодонецькому напрямках.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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