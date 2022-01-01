Росія за добу втратила ще 350 солдат, – Генштаб





Про це повідомляє пресслужба



Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 26 350 (+350) осіб ліквідовано,



танків - 1187 (+17) од,



бойових броньованих машин - 2856 (+48) од,



артилерійських систем - 528 (+9) од,



РСЗВ 185 (+0) од,



засоби ППО - 87 (+0) од,



літаків - 199 (+0) од,



гелікоптерів - 160 (+2) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10),



крилаті ракети - 94 (+0),



кораблі /катери - 12 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од,



спеціальна техніка - 41 (+0).



Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися а Новопавлівському, Курахівському та Сєверодонецькому напрямках.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок 11 травня втрати Росії у війні становлять близько 26 350 осіб.Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05 орієнтовно становлять:особового складу - близько 26 350 (+350) осіб ліквідовано,танків - 1187 (+17) од,бойових броньованих машин - 2856 (+48) од,артилерійських систем - 528 (+9) од,РСЗВ 185 (+0) од,засоби ППО - 87 (+0) од,літаків - 199 (+0) од,гелікоптерів - 160 (+2) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10),крилаті ракети - 94 (+0),кораблі /катери - 12 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од,спеціальна техніка - 41 (+0).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися а Новопавлівському, Курахівському та Сєверодонецькому напрямках.Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію