Росія за добу втратила ще 350 солдат, – Генштаб
Сьогодні, 09:25
Станом на ранок 11 травня втрати Росії у війні становлять близько 26 350 осіб.
Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 26 350 (+350) осіб ліквідовано,
танків - 1187 (+17) од,
бойових броньованих машин - 2856 (+48) од,
артилерійських систем - 528 (+9) од,
РСЗВ 185 (+0) од,
засоби ППО - 87 (+0) од,
літаків - 199 (+0) од,
гелікоптерів - 160 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10),
крилаті ракети - 94 (+0),
кораблі /катери - 12 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од,
спеціальна техніка - 41 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися а Новопавлівському, Курахівському та Сєверодонецькому напрямках.
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 26 350 (+350) осіб ліквідовано,
танків - 1187 (+17) од,
бойових броньованих машин - 2856 (+48) од,
артилерійських систем - 528 (+9) од,
РСЗВ 185 (+0) од,
засоби ППО - 87 (+0) од,
літаків - 199 (+0) од,
гелікоптерів - 160 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 390 (+10),
крилаті ракети - 94 (+0),
кораблі /катери - 12 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1997 (+17) од,
спеціальна техніка - 41 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися а Новопавлівському, Курахівському та Сєверодонецькому напрямках.
Дані уточнюються.
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