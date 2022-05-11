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Путін готується до затяжної війни, – глава розвідки США

Путін готується до затяжної війни, – глава розвідки США
Розвідувальна спільнота США вважає, що війна президента Росії Володимира Путіна в Україні, ймовірно, стане "непередбачуваною та ескалаційною" найближчими місяцями.

Про це заявила директор національної розвідки Авріл Хейнс, пише "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Виступаючи у вівторок перед сенатським комітетом збройних сил, Хейнс окреслила похмуру і невизначену картину наступного етапу путінського вторгнення.

Вона сказала, що його наступний крок буде важко передбачити частково тому, що "Путін стикається з невідповідністю між його амбіціями та поточним потенціалом російських військових".

Хейнс сказала, що ситуація на місцях може "підвищити ймовірність того, що президент Путін вживе більш рішучих заходів". "Включаючи введення воєнного стану, переорієнтацію промислового виробництва чи потенційно ескалацію воєнних дій", - сказала вона.

За її словами, розвідувальна спільнота не вірить, що Путін застосує ядерну зброю, якщо не відчує, що Росії загрожує існування.

Генерал-лейтенант Скотт Беррієр, голова Розвідувального управління Міністерства оборони, також окремо заявив, що США не очікують, що Росія найближчим часом застосує тактичну чи бойову ядерну зброю.

Хейнс також заявила, що цілі Путіна сягають далеко за межі Донбасу. "Навіть якщо вони досягнуть успіху, ми не впевнені, що бойові дії на Донбасі фактично покладуть край війні", - сказала вона.

У найближчій перспективі Путін, за її словами, хоче захопити Донецьку та Луганську області, взяти під контроль місто Херсон та потенційно розширити сухопутний шлях у невизнане Придністров'я. Але розвідувальна спільнота вважає, що для досягнення Придністров'я Путіну потрібно буде провести повну мобілізацію всередині Росії, чого він досі не зробив.

"Оскільки і Росія, і Україна вважають, що вони можуть продовжувати домагатися прогресу у військовому відношенні, ми не бачимо життєздатного шляху переговорів, принаймні у короткостроковій перспективі", - сказала Хейнс.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США схвалила допомогу Україні на понад $40 мільярдів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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