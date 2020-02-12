Комбо: на Волині спіймали п'яного водія з краденою деревиною. ФОТО
Сьогодні, 08:35
На Волині лісівники виявили кілька фактів незаконної рубки та привласнення деревини.
Про це повідомляють у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
10 травня працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування ДП «Камінь-Каширське ЛГ» виявили два автомобілі, завантажені деревиною.
Порушники намагалися заховатися, заїхавши на територію колишнього колгоспу.
Проте лісова охорона та поліція спрацювали оперативно. Під час перевірки виявилося, що один із водіїв перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Встановили також місце незаконної порубки - Кримнівське лісництво ДП «Камінь-Каширське ЛГ».
Автомобілі та деревину вилучено.
Ще один факт сьогодні виявили працівники групи оперативного реагування ДП «Любешівське ЛМГ» поблизу села Велика Глуша Камінь-Каширського р-ну.
Було затримано автомобіль, яким керував житель с. Бірки.
В автомобілі перевозилося приблизно 2,5 метрів кубічних круглих лісоматеріалів без документів.
Автомобіль із лісопродукцією затримали і доставили у Камінь-Каширський відділ поліції.
За фактом проводиться перевірка, встановлюється походження деревини.
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Про це повідомляють у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
10 травня працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування ДП «Камінь-Каширське ЛГ» виявили два автомобілі, завантажені деревиною.
Порушники намагалися заховатися, заїхавши на територію колишнього колгоспу.
Проте лісова охорона та поліція спрацювали оперативно. Під час перевірки виявилося, що один із водіїв перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Встановили також місце незаконної порубки - Кримнівське лісництво ДП «Камінь-Каширське ЛГ».
Автомобілі та деревину вилучено.
Ще один факт сьогодні виявили працівники групи оперативного реагування ДП «Любешівське ЛМГ» поблизу села Велика Глуша Камінь-Каширського р-ну.
Було затримано автомобіль, яким керував житель с. Бірки.
В автомобілі перевозилося приблизно 2,5 метрів кубічних круглих лісоматеріалів без документів.
Автомобіль із лісопродукцією затримали і доставили у Камінь-Каширський відділ поліції.
За фактом проводиться перевірка, встановлюється походження деревини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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