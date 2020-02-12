Комбо: на Волині спіймали п'яного водія з краденою деревиною. ФОТО

Комбо: на Волині спіймали п'яного водія з краденою деревиною. ФОТО
На Волині лісівники виявили кілька фактів незаконної рубки та привласнення деревини.

Про це повідомляють у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

10 травня працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування ДП «Камінь-Каширське ЛГ» виявили два автомобілі, завантажені деревиною.

Порушники намагалися заховатися, заїхавши на територію колишнього колгоспу.
Комбо: на Волині спіймали п'яного водія з краденою деревиною. ФОТО
Комбо: на Волині спіймали п'яного водія з краденою деревиною. ФОТО


Проте лісова охорона та поліція спрацювали оперативно. Під час перевірки виявилося, що один із водіїв перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Встановили також місце незаконної порубки - Кримнівське лісництво ДП «Камінь-Каширське ЛГ».

Автомобілі та деревину вилучено.

Ще один факт сьогодні виявили працівники групи оперативного реагування ДП «Любешівське ЛМГ» поблизу села Велика Глуша Камінь-Каширського р-ну.

Було затримано автомобіль, яким керував житель с. Бірки.
В автомобілі перевозилося приблизно 2,5 метрів кубічних круглих лісоматеріалів без документів.
Комбо: на Волині спіймали п'яного водія з краденою деревиною. ФОТО

Автомобіль із лісопродукцією затримали і доставили у Камінь-Каширський відділ поліції.

За фактом проводиться перевірка, встановлюється походження деревини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ліс, крадіжка, Камінь-Каширський, Любешів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Путін готується до затяжної війни, – глава розвідки США
Сьогодні, 08:58
На Волинському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін,– Генштаб
Сьогодні, 08:41
Комбо: на Волині спіймали п'яного водія з краденою деревиною. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Викладач ВНУ виготовляє та передає для військових перетворювачі напруги
Сьогодні, 07:31
У Володимирі пацієнтів виписують додому наступного дня після операції
Сьогодні, 06:19
Схожі новини
На Любешівщині спіймали чоловіка, який поцупив зрізані колоди дерев з території лісництва На Любешівщині спіймали чоловіка, який поцупив зрізані колоди дерев з території лісництва
12 лютий, 2020, 13:20
За 12 зрізаних сосен волинянину загрожує 3 роки тюрми За 12 зрізаних сосен волинянину загрожує 3 роки тюрми
20 квітень, 2017, 11:17
На Волині з гаража викрали мотоцикл На Волині з гаража викрали мотоцикл
29 листопад, 2021, 13:58
Волинянка запросила на весілля лікаря, який кілька років тому врятував їй життя Волинянка запросила на весілля лікаря, який кілька років тому врятував їй життя
23 листопад, 2021, 20:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сапсерфінг та сплав на байдарках – у парку Луцька: як, за скільки і яка від того користь ЗСУ
Сьогодні, 10:07
 0
На Волині – ДТП з мотоциклістами: травмувалися двоє неповнолітніх дівчат
Сьогодні, 10:01
 0
Росія за добу втратила ще 350 солдат, – Генштаб
Сьогодні, 09:25
 0
В Україні спростили процедуру отримання посвідчення водія
Сьогодні, 09:04
 0
Путін готується до затяжної війни, – глава розвідки США
Сьогодні, 08:58
 0
Медіа
відео
1/8