Комбо: на Волині спіймали п'яного водія з краденою деревиною. ФОТО

На Волині лісівники виявили кілька фактів незаконної рубки та привласнення деревини.Про це повідомляють у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.10 травня працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування ДП «Камінь-Каширське ЛГ» виявили два автомобілі, завантажені деревиною.Порушники намагалися заховатися, заїхавши на територію колишнього колгоспу.Проте лісова охорона та поліція спрацювали оперативно. Під час перевірки виявилося, що один із водіїв перебував у стані алкогольного сп’яніння.Встановили також місце незаконної порубки - Кримнівське лісництво ДП «Камінь-Каширське ЛГ».Автомобілі та деревину вилучено.Ще один факт сьогодні виявили працівники групи оперативного реагування ДП «Любешівське ЛМГ» поблизу села Велика Глуша Камінь-Каширського р-ну.Було затримано автомобіль, яким керував житель с. Бірки.В автомобілі перевозилося приблизно 2,5 метрів кубічних круглих лісоматеріалів без документів.Автомобіль із лісопродукцією затримали і доставили у Камінь-Каширський відділ поліції.За фактом проводиться перевірка, встановлюється походження деревини.