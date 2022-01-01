Викладач ВНУ виготовляє та передає для військових перетворювачі напруги





Про це йдеться на



Важливий пристрій для підтримки військових і цивільних в зоні бойових дій та в умовах перебування в підвалах, сховищах, бліндажах, наметах чи на блокпостах спільно розробили й виконали викладач факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Олег Дучимінський та інженер-електрик Максим Гнатюк.



Інвертор – перетворювач напруги з 12 В на 220 В, який виготовляється шляхом удосконалення старих і несправних комп’ютерних «безперебійників». Такий гаджет дозволяє отримувати 220 В в умовах відсутності централізованого електропостачання за наявності автомобільних акумуляторів. Потужність приладу в середньому 300 Вт. До інвертора можна приєднати кілька економних ламп чи прожектор, увімкнути малопотужний електроприлад чи зарядку для рацій або телефонів.



Застосування можливе також у разі під’єднання до клем акумулятора автомобіля чи іншого транспортного засобу. Наразі для потреб військових передано понад 50 інверторів. У їх числі й прилади, надані Волинським національним університетом імені Лесі Українки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Викладач факультету фізичної культури, спорту та здоров’я ВНУ імені Лесі Українки виготовляє перетворювачі напруги та передає їх для військових.Про це йдеться на сайті навчального закладу.Важливий пристрій для підтримки військових і цивільних в зоні бойових дій та в умовах перебування в підвалах, сховищах, бліндажах, наметах чи на блокпостах спільно розробили й виконали викладач факультету фізичної культури, спорту та здоров’ята інженер-електрикІнвертор – перетворювач напруги з 12 В на 220 В, який виготовляється шляхом удосконалення старих і несправних комп’ютерних «безперебійників». Такий гаджет дозволяє отримувати 220 В в умовах відсутності централізованого електропостачання за наявності автомобільних акумуляторів. Потужність приладу в середньому 300 Вт. До інвертора можна приєднати кілька економних ламп чи прожектор, увімкнути малопотужний електроприлад чи зарядку для рацій або телефонів.Застосування можливе також у разі під’єднання до клем акумулятора автомобіля чи іншого транспортного засобу. Наразі для потреб військових передано понад 50 інверторів. У їх числі й прилади, надані Волинським національним університетом імені Лесі Українки.

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