Викладач ВНУ виготовляє та передає для військових перетворювачі напруги
Сьогодні, 07:31
Викладач факультету фізичної культури, спорту та здоров’я ВНУ імені Лесі Українки виготовляє перетворювачі напруги та передає їх для військових.
Про це йдеться на сайті навчального закладу.
Важливий пристрій для підтримки військових і цивільних в зоні бойових дій та в умовах перебування в підвалах, сховищах, бліндажах, наметах чи на блокпостах спільно розробили й виконали викладач факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Олег Дучимінський та інженер-електрик Максим Гнатюк.
Інвертор – перетворювач напруги з 12 В на 220 В, який виготовляється шляхом удосконалення старих і несправних комп’ютерних «безперебійників». Такий гаджет дозволяє отримувати 220 В в умовах відсутності централізованого електропостачання за наявності автомобільних акумуляторів. Потужність приладу в середньому 300 Вт. До інвертора можна приєднати кілька економних ламп чи прожектор, увімкнути малопотужний електроприлад чи зарядку для рацій або телефонів.
Застосування можливе також у разі під’єднання до клем акумулятора автомобіля чи іншого транспортного засобу. Наразі для потреб військових передано понад 50 інверторів. У їх числі й прилади, надані Волинським національним університетом імені Лесі Українки.
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Про це йдеться на сайті навчального закладу.
Важливий пристрій для підтримки військових і цивільних в зоні бойових дій та в умовах перебування в підвалах, сховищах, бліндажах, наметах чи на блокпостах спільно розробили й виконали викладач факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Олег Дучимінський та інженер-електрик Максим Гнатюк.
Інвертор – перетворювач напруги з 12 В на 220 В, який виготовляється шляхом удосконалення старих і несправних комп’ютерних «безперебійників». Такий гаджет дозволяє отримувати 220 В в умовах відсутності централізованого електропостачання за наявності автомобільних акумуляторів. Потужність приладу в середньому 300 Вт. До інвертора можна приєднати кілька економних ламп чи прожектор, увімкнути малопотужний електроприлад чи зарядку для рацій або телефонів.
Застосування можливе також у разі під’єднання до клем акумулятора автомобіля чи іншого транспортного засобу. Наразі для потреб військових передано понад 50 інверторів. У їх числі й прилади, надані Волинським національним університетом імені Лесі Українки.
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Викладач ВНУ виготовляє та передає для військових перетворювачі напруги
Сьогодні, 07:31
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