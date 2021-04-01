У Володимирі пацієнтів виписують додому наступного дня після операції

У Володимирі пацієнтів виписують додому наступного дня після операції
У володимирських хірургів були продуктивні вихідні. У суботу, 7 травня хірургічна бригада провела три оперативні втручання.

Про це повідомляють у Володимир-Волинському ТМО.

Хірурги КП "Володимир-Волинське ТМО" прооперували трьох пацієнтів з холециститом, а наступного дня їх виписали додому.

Справа в тому, операції провели сучасним лапароскопічним методом.

"Лапароскопічна холецистектомія - виконується через мінімальні проколи передньої черевної стінки під відеоконтролем в порожнині живота. Це малоінвазивна операція, що проводиться із використанням новітнього обладнання із мінімальною травматизацією тканин та швидким відновленням пацієнта", - пояснюють володимирські медики.

У медзакладі запевняють, що колектив лікарні завжди готовий прийти на допомогу, а лапароскопічні операції у ТМО доступні, оперативні та безпечні для пацієнтів.

Для консультації з лікарями-хірургами щодо проведення планового оперативного втручання потрібно, передусім, записатися на прийом.

Довідкове бюро ТМО (запис до вузьких спеціалістів): з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:30 год. : 0631381172.

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Теги: лікарня, Володимир, ТМО
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