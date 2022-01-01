Дорожники ремонтують трасу, що з'єднує Луцьк з Рівненщиною. ВІДЕО

На Волині триває ремонт траси Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянці, що пролягає від Луцька до межі з Рівненською областю.До ліквідації аварійної ямковості на цьому відтинку шляху Службою автомобільних доріг у Волинській області залучено ще одного підрядника, - повідомляють у Службі автомобільних доріг у Волинській області.Ліквідація вибоїн дорожнього покриття підприємством проводиться пневмоструменевим методом. Працює одночасно дві-три спеціалізованих дорожніх машини.Такі роботи вже завершили на дорожньому покритті двох смуг правого проїзду між населеними пунктами Піддубці – Дерно, ліквідували 3 280 м2 вибоїн. Сьогодні дорожня техніка працює на км 110 - км 117 лівого проїзду.Водночас на інших ділянках відрізку дороги Н-22 між обласним центром і межею з Рівненщиною провели роботи з ліквідації аварійних вибоїн гарячою асфальтобетонною сумішшю.За тиждень, що минув, ліквідували ямковість на проїзній частині площею більше 600 м2, з початку нинішнього року цей показник становить понад 2 700 м2.Дорожники працюють і на інших автомобільних дорогах державного значення з високою інтенсивністю руху – М-07, М-19, Р-15, Р-14, а також на окремих територіальних дорогах.З початку поточного року на автошляхах державного значення Волинської області ліквідовано близько 35 тис. м2 ямковості.Закликаємо водіїв бути максимально уважними та обережними в місцях проведення дорожніх робот та стежити за відповідними дорожніми знаками.