За добу в українському небі збили російський вертоліт і 4 безпілотники

За добу в українському небі збили російський вертоліт і 4 безпілотники
Захисники України щоденно уражають ворожі повітряні цілі. Протягом доби 10 травня уразили 5 повітряних цілей росіян.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Сьогодні уся країна із нетерпінням чекає символічного 200-го літака російських окупантів. Змушені визнати, поки немає. Самі чекаємо, бо не залітають нацисти під пекельний вогонь наших ЗРВ!
Навіть повітряний парад відмінили на побєдобєсіє. Бережуть московити техніку", - йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил уразила чотири БпЛА "Орлан-10" російських окупантів. А бригада десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищила ворожий вертоліт Мі-24.

Загалом – п’ять повітряних цілей.

Авіація Повітряних Сил на різних напрямках продовжує завдавати ворогу вогневих ударів з повітря, підтримуючи бойові дії наземних військ.

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Теги: ППО, ЗСУ
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