За добу в українському небі збили російський вертоліт і 4 безпілотники





Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.



"Сьогодні уся країна із нетерпінням чекає символічного 200-го літака російських окупантів. Змушені визнати, поки немає. Самі чекаємо, бо не залітають нацисти під пекельний вогонь наших ЗРВ!

Навіть повітряний парад відмінили на побєдобєсіє. Бережуть московити техніку", - йдеться у повідомленні.



Протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил уразила чотири БпЛА "Орлан-10" російських окупантів. А бригада десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищила ворожий вертоліт Мі-24.



Загалом – п’ять повітряних цілей.



Авіація Повітряних Сил на різних напрямках продовжує завдавати ворогу вогневих ударів з повітря, підтримуючи бойові дії наземних військ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисники України щоденно уражають ворожі повітряні цілі. Протягом доби 10 травня уразили 5 повітряних цілей росіян.Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ."Сьогодні уся країна із нетерпінням чекає символічного 200-го літака російських окупантів. Змушені визнати, поки немає. Самі чекаємо, бо не залітають нацисти під пекельний вогонь наших ЗРВ!Навіть повітряний парад відмінили на побєдобєсіє. Бережуть московити техніку", - йдеться у повідомленні.Протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил уразила чотири БпЛА "Орлан-10" російських окупантів. А бригада десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищила ворожий вертоліт Мі-24.Загалом – п’ять повітряних цілей.Авіація Повітряних Сил на різних напрямках продовжує завдавати ворогу вогневих ударів з повітря, підтримуючи бойові дії наземних військ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію