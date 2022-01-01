За добу в українському небі збили російський вертоліт і 4 безпілотники
Сьогодні, 03:28
Захисники України щоденно уражають ворожі повітряні цілі. Протягом доби 10 травня уразили 5 повітряних цілей росіян.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Сьогодні уся країна із нетерпінням чекає символічного 200-го літака російських окупантів. Змушені визнати, поки немає. Самі чекаємо, бо не залітають нацисти під пекельний вогонь наших ЗРВ!
Навіть повітряний парад відмінили на побєдобєсіє. Бережуть московити техніку", - йдеться у повідомленні.
Протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил уразила чотири БпЛА "Орлан-10" російських окупантів. А бригада десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищила ворожий вертоліт Мі-24.
Загалом – п’ять повітряних цілей.
Авіація Повітряних Сил на різних напрямках продовжує завдавати ворогу вогневих ударів з повітря, підтримуючи бойові дії наземних військ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Сьогодні уся країна із нетерпінням чекає символічного 200-го літака російських окупантів. Змушені визнати, поки немає. Самі чекаємо, бо не залітають нацисти під пекельний вогонь наших ЗРВ!
Навіть повітряний парад відмінили на побєдобєсіє. Бережуть московити техніку", - йдеться у повідомленні.
Протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил уразила чотири БпЛА "Орлан-10" російських окупантів. А бригада десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищила ворожий вертоліт Мі-24.
Загалом – п’ять повітряних цілей.
Авіація Повітряних Сил на різних напрямках продовжує завдавати ворогу вогневих ударів з повітря, підтримуючи бойові дії наземних військ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За добу в українському небі збили російський вертоліт і 4 безпілотники
Сьогодні, 03:28
Чехія замінить Росію в Раді ООН з прав людини
Сьогодні, 02:16
Штат Міссісіпі визнав побратимом одну з областей України
Сьогодні, 01:37
Український гурт Kalush Orchestra вийшов у фінал Євробачення
Сьогодні, 00:21
Україна отримала майже всі гаубиці М777 від США
Сьогодні, 00:12
Медіа