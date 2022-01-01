Штат Міссісіпі визнав побратимом одну з областей України
Сьогодні, 01:37
Штат Міссісіпі визнав одну з областей України областю-побратимом. Йдеться про Хмельниччину.
Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
"Маю унікальну новину. Штат Міссісіпі визнав нашу область областю - побратимом. Це вперше в історії штат США прийняв таке рішення", - повідомив голова ОВО.
Також Сергій Гамалій висловив вдячність губернатору штату Міссісіпі за підтримку Хмельницької області та нашої країни у такий складний час.
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Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
"Маю унікальну новину. Штат Міссісіпі визнав нашу область областю - побратимом. Це вперше в історії штат США прийняв таке рішення", - повідомив голова ОВО.
Також Сергій Гамалій висловив вдячність губернатору штату Міссісіпі за підтримку Хмельницької області та нашої країни у такий складний час.
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