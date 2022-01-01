Штат Міссісіпі визнав побратимом одну з областей України





Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.





"Маю унікальну новину. Штат Міссісіпі визнав нашу область областю - побратимом. Це вперше в історії штат США прийняв таке рішення", - повідомив голова ОВО.



Також Сергій Гамалій висловив вдячність губернатору штату Міссісіпі за підтримку Хмельницької області та нашої країни у такий складний час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Штат Міссісіпі визнав одну з областей України областю-побратимом. Йдеться про Хмельниччину.Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації"Маю унікальну новину. Штат Міссісіпі визнав нашу область областю - побратимом. Це вперше в історії штат США прийняв таке рішення", - повідомив голова ОВО.Також Сергій Гамалій висловив вдячність губернатору штату Міссісіпі за підтримку Хмельницької області та нашої країни у такий складний час.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію