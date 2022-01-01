Штат Міссісіпі визнав побратимом одну з областей України

Штат Міссісіпі визнав побратимом одну з областей України
Штат Міссісіпі визнав одну з областей України областю-побратимом. Йдеться про Хмельниччину.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.


"Маю унікальну новину. Штат Міссісіпі визнав нашу область областю - побратимом. Це вперше в історії штат США прийняв таке рішення", - повідомив голова ОВО.

Також Сергій Гамалій висловив вдячність губернатору штату Міссісіпі за підтримку Хмельницької області та нашої країни у такий складний час.

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Теги: США, Хмельниччина, війна, Міссісіпі
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