Український гурт Kalush Orchestra вийшов у фінал Євробачення

Український гурт Kalush Orchestra вийшов у фінал Євробачення
Український гурт Kalush Orchestra пройшов до фіналу пісенного конкурсу «Євробачення-2022».

Фінал пісенного конкурсу відбудеться у італійському Турині в суботу, 14 травня, - пише Бабель.

Фіналістами, крім України, стали Швейцарії, Вірменія, Ісландія, Греція, Литва, Португалія, Норвегія, Молдова та Нідерланди.

Нагадаємо, представник України на конкурсі "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra, в складі якого є вихідці з Волині, виступив у першому півфіналі. Публіці дуже сподобався виступ українців.

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Теги: Євробачення, Калуш
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