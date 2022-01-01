Український гурт Kalush Orchestra вийшов у фінал Євробачення
Сьогодні, 00:21
Український гурт Kalush Orchestra пройшов до фіналу пісенного конкурсу «Євробачення-2022».
Фінал пісенного конкурсу відбудеться у італійському Турині в суботу, 14 травня, - пише Бабель.
Фіналістами, крім України, стали Швейцарії, Вірменія, Ісландія, Греція, Литва, Португалія, Норвегія, Молдова та Нідерланди.
Нагадаємо, представник України на конкурсі "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra, в складі якого є вихідці з Волині, виступив у першому півфіналі. Публіці дуже сподобався виступ українців.
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Фінал пісенного конкурсу відбудеться у італійському Турині в суботу, 14 травня, - пише Бабель.
Фіналістами, крім України, стали Швейцарії, Вірменія, Ісландія, Греція, Литва, Португалія, Норвегія, Молдова та Нідерланди.
Нагадаємо, представник України на конкурсі "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra, в складі якого є вихідці з Волині, виступив у першому півфіналі. Публіці дуже сподобався виступ українців.
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