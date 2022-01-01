Глядачі слухали стоячи: Kalush Orchestra порвав зал на Євробаченні





Артисти з'явилися на сцені PalaOlimpico під номером 6 та запалили потужним номером, виконавши Stefania, - пише



Так, фронтмен колективу Олег Псюк постав перед глядачами у фірмовій рожевій панамі та у блискучому жилеті.



В інших учасників були костюми з бахроми та квітки маку на голові.



Позаду Kalush Orchestra на великому екрані були очі літньої жінки зі сльозами. А "погойдування" артистів перед приспівом супроводжували "тіні з орнаментом", які повторювали рухи учасників гурту. Танці Килиммена глядачі оцінили бурхливими оплесками.

LYULI LYULI LYULI HOOOOOOOOJ!#Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/DeIgCzWZ9A — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 10, 2022

Після виступу глядачі у залі гучно та довго аплодували нашим учасникам стоячи. Також у залі майоріли чимало синьо-жовтих прапорів.



Як відомо, до складу гурту входять троє вихідців з Волині - Віталій Дужик, Ігор Діденчук та Тимофій Музичук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представник України на конкурсі "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra, в складі якого є вихідці з Волині, виступив у першому півфіналі.Артисти з'явилися на сцені PalaOlimpico під номером 6 та запалили потужним номером, виконавши Stefania, - пише ТСН. Так, фронтмен колективупостав перед глядачами у фірмовій рожевій панамі та у блискучому жилеті.В інших учасників були костюми з бахроми та квітки маку на голові.Позаду Kalush Orchestra на великому екрані були очі літньої жінки зі сльозами. А "погойдування" артистів перед приспівом супроводжували "тіні з орнаментом", які повторювали рухи учасників гурту. Танці Килиммена глядачі оцінили бурхливими оплесками.Після виступу глядачі у залі гучно та довго аплодували нашим учасникам стоячи. Також у залі майоріли чимало синьо-жовтих прапорів.Як відомо, до складу гурту входять троє вихідців з Волині -

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