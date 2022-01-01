Експерт розповів, коли українці зможуть купити більше пального





Про це розповів експерт паливного ринку, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, -



"Сподіваюся до кінця місяця ситуація вже буде краща. Не думаю, що буде вільний продаж. Але хоча б зростуть ліміти – до 20-30 літрів, замість 5-10, які є сьогодні. Основна проблема зараз – логістична. Пальне в Європі закупили, але його не можуть привезти. Не вистачає вагонів та локомотивів. Зараз почалися переговори за участю уряду. Вчора була у Польщі велика зустріч з керівництвом польских нафтопереробних заводів, перевалювальних комплексів. Два-три тижні знадобляться, щоб ринок трохи почав оживати. Все зараз залежить від європейських компаній, які займаються постачання палива", – говорить Куюн.



На ситуацію з пальним вплинуло руйнування нафтобаз в Україні російськими ракетами, наголошує експерт.



"Також дається у знаки руйнування Кременчуцького заводу. Тому досить швидко були використані запаси. Тому маємо таку ситуацію. Вона складна по всій Україні", – каже Куюн.



Найбільш помітна криза для приватних автовласників, наголошує експерт.



"Корпоративні клієнти, комерційні компанії мають контракти із мережами заправних станцій. Під них є резерви. Резерви також під критичну інфраструктуру. А приватні власники – на залишковому принципі. Зараз їм можна порадити споживати пальне відповідально. Тобто не створювати ажіотаж, не затарювати каністри. Люди відстоюють одну чергу, а потім стають в іншу, тому що хочуть зробити якийсь запас. Але треба розуміти, що так стає менше пального для критичних споживачів – тих же волонтерів. Треба поставитися до ситуації із розумінням", – додає Куюн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Криза з пальним в Україні виникла через пошкодження нафтобаз та логістичні затримки поставок палива з Європи. Ситуація може покращитися за два-три тижні.Про це розповів експерт паливного ринку, директор "Консалтингової групи А-95", - Gazeta.ua. "Сподіваюся до кінця місяця ситуація вже буде краща. Не думаю, що буде вільний продаж. Але хоча б зростуть ліміти – до 20-30 літрів, замість 5-10, які є сьогодні. Основна проблема зараз – логістична. Пальне в Європі закупили, але його не можуть привезти. Не вистачає вагонів та локомотивів. Зараз почалися переговори за участю уряду. Вчора була у Польщі велика зустріч з керівництвом польских нафтопереробних заводів, перевалювальних комплексів. Два-три тижні знадобляться, щоб ринок трохи почав оживати. Все зараз залежить від європейських компаній, які займаються постачання палива", – говорить Куюн.На ситуацію з пальним вплинуло руйнування нафтобаз в Україні російськими ракетами, наголошує експерт."Також дається у знаки руйнування Кременчуцького заводу. Тому досить швидко були використані запаси. Тому маємо таку ситуацію. Вона складна по всій Україні", – каже Куюн.Найбільш помітна криза для приватних автовласників, наголошує експерт."Корпоративні клієнти, комерційні компанії мають контракти із мережами заправних станцій. Під них є резерви. Резерви також під критичну інфраструктуру. А приватні власники – на залишковому принципі. Зараз їм можна порадити споживати пальне відповідально. Тобто не створювати ажіотаж, не затарювати каністри. Люди відстоюють одну чергу, а потім стають в іншу, тому що хочуть зробити якийсь запас. Але треба розуміти, що так стає менше пального для критичних споживачів – тих же волонтерів. Треба поставитися до ситуації із розумінням", – додає Куюн.

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