ЗСУ вибивають росіян біля Попасної, гарячі бої тривають у Рубіжному
Сьогодні, 21:36
У Луганській області тривають гарячі бої. Українські захисники продовжують вибивати окупантів в районі Попасної та Білогорівки.
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише УНН.
Повідомляється, що наразі тривають бої навколо Попасної, гаряче у Білогорівці. Українські захисники продовжують полювати на росіян, які перейшли на наш берег - зачистка триває.
Окрім цього, досі тривають бої у Рубіжному та Воєводівці, однак наша оборона стабільна. Рашисти продовжують обстрілювати надважливу дорогу Лисичанськ-Бахмут.
“Поки чекаємо, маємо надію за декілька днів завезти гуманітарні вантажі для тих, хто залишився, а це більше 40 тисяч мешканців”, – зазначив Гайдай.
Він також наголосив, що область залишилася без комунікацій. Сьогодні окупанти перебили магістральний газопровід - тепер немає світла, води, газу.
“Евакуація досі неможлива. Ризикувати ми не можемо. Щойно Наші захисники відкинуть рашистів від дороги на відстань, з якої ті не зможуть гатити по "шляху життя", евакуація поновиться”, – додав Гайдай.
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Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише УНН.
Повідомляється, що наразі тривають бої навколо Попасної, гаряче у Білогорівці. Українські захисники продовжують полювати на росіян, які перейшли на наш берег - зачистка триває.
Окрім цього, досі тривають бої у Рубіжному та Воєводівці, однак наша оборона стабільна. Рашисти продовжують обстрілювати надважливу дорогу Лисичанськ-Бахмут.
“Поки чекаємо, маємо надію за декілька днів завезти гуманітарні вантажі для тих, хто залишився, а це більше 40 тисяч мешканців”, – зазначив Гайдай.
Він також наголосив, що область залишилася без комунікацій. Сьогодні окупанти перебили магістральний газопровід - тепер немає світла, води, газу.
“Евакуація досі неможлива. Ризикувати ми не можемо. Щойно Наші захисники відкинуть рашистів від дороги на відстань, з якої ті не зможуть гатити по "шляху життя", евакуація поновиться”, – додав Гайдай.
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