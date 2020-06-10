На Волині рибні браконьєри завдали шкоди на понад 40 тисяч гривень

У період з 2 по 9 травня волинські рибоохоронці викрили на місцевих водоймах 32 порушення Правил рибальства, серед них дев’ять грубих за ч. 4 ст. 85 КУпАП.Про це повідомляє пресслужба рибоохоронного патруля Волині.2 травня на озері Глухівське, поблизу с. Глухи Дубечанської громади Ковельського району громадянин сітним знаряддям лову встиг зловити 7 карасів сріблястих, 1 лина, 1 плітку та 2 карликових соми, загальною вагою 3,3 кг риби. Завдано збитків рибному господарству на суму 14 331 грн.Рибпатрульні склали на порушника протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП, який буде передано до суду для притягнення браконьєра до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.5 травня на Хрінницькому водосховищі, поблизу с. Гумнище Берестечківської громади Луцького району. За допомогою п’яти сітних знарядь лову два порушники зловили 3 кг риби, чим завдали шкоди рибним запасам на 12 784 грн. На кожного з громадян складено по протоколу за ч. 4 ст. 85 КУпАП, які буде направлено до суду. Знаряддя лову вилучено.5 травня на р. Стир, поблизу с. Годомичі Колківської громади Луцького району. 6 травня на оз. Синово Сереховичівської громади Ковельського району в ході спільного рейду з працівниками Нацполіції. 8 травня на оз. Шині, поблизу с. Віл Любешівської громади Камінь-Каширського району під час рибоохоронного рейду з працівниками Нацполіції та Держекоінспекції Волині. У цих випадках порушники не встигли завдати шкоди рибному господарству. На громадян складено протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готуються до передачі в районні суди для притягнення порушників до відповідальності. Знаряддя лову рибоохоронці вилучили.«Протягом тижня на порушників накладено 1 054 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 41 820 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 21 кг водних біоресурсів та 38 од. заборонених знарядь лову. Складено три акти виявлення та вилучення безгосподарського майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля