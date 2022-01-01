«Підлеглі бійці, які «годились у батьки», поважали його» : побратими про загиблого Героя України з Волині Павла Усова

Павло Усов зі Старої Вижівки загинув 11 березня під Києвом. В останньому бою він знищив кілька одиниць бойової техніки окупантів та десятки ворогів, які намагались прорватись до столиці.



Про це



У виші кажуть, що Усов розпочав бити російських окупантів одразу після випуску. Як розповідають його побратими, Павло чи не одразу завоював авторитет у підлеглих та повагу серед офіцерів, адже вирізнявся не по роках впевненістю, рішучістю та кмітливістю.

Життя солдатів для нього було у пріоритеті. Підлеглі, – а були бійці, які «годились у батьки», – поважали комвзводу, чітко виконували його накази, адже неодноразово пересвідчувались, що він дійсно справжній, а не «кабінетний» командир.



І що важливо: молодий лейтенант одразу познайомився з фронтовиками, прислухався до їхніх порад та настанов. А ще, за тривалі фронтові ротації, він усвідомив, що ворог завжди підступний, а відтак не можна робити собі щонайменших послаблень і бути завжди напоготові дати гідну відсіч. Комвзводу з підлеглими мужньо боронив спочатку Луганщину та Донеччину, а з початком війни і Київщину.



«Він діяв настільки рішуче та впевнено, що хотілось запитати: «А чи справді тобі, юначе, двадцять шість? – розповідають побратими. – У ньому дивовижно поєднувались сором’язлива хлопчача усмішка та неймовірна внутрішня сила».



За визначну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі Указом Президента України від 19 березня 2022 року № 148/2022



Поховали відважного воїна у рідному селищі Стара Вижва, що на Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командир роти старший лейтенантВ останньому бою він знищив кілька одиниць бойової техніки окупантів та десятки ворогів, які намагались прорватись до столиці.Про це пише Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, де раніше навчався Павло Усов.У виші кажуть, що Усов розпочав бити російських окупантів одразу після випуску. Як розповідають його побратими, Павло чи не одразу завоював авторитет у підлеглих та повагу серед офіцерів, адже вирізнявся не по роках впевненістю, рішучістю та кмітливістю.Життя солдатів для нього було у пріоритеті. Підлеглі, – а були бійці, які «годились у батьки», – поважали комвзводу, чітко виконували його накази, адже неодноразово пересвідчувались, що він дійсно справжній, а не «кабінетний» командир.І що важливо: молодий лейтенант одразу познайомився з фронтовиками, прислухався до їхніх порад та настанов. А ще, за тривалі фронтові ротації, він усвідомив, що ворог завжди підступний, а відтак не можна робити собі щонайменших послаблень і бути завжди напоготові дати гідну відсіч. Комвзводу з підлеглими мужньо боронив спочатку Луганщину та Донеччину, а з початком війни і Київщину.«Він діяв настільки рішуче та впевнено, що хотілось запитати: «А чи справді тобі, юначе, двадцять шість? – розповідають побратими. – У ньому дивовижно поєднувались сором’язлива хлопчача усмішка та неймовірна внутрішня сила».За визначну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі Указом Президента України від 19 березня 2022 року № 148/2022 старшому лейтенанту Павлу Віталійовичу Усову присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно). Поховали відважного воїна у рідному селищі Стара Вижва, що на Волині.

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