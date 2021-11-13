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Значна частина російських контрактників написала рапорти на звільнення, – Генштаб

Значна частина російських контрактників написала рапорти на звільнення, – Генштаб
Триває 76 доба війни в Україні, розпочатої РФ. Ворог нарощує темпи проведення стратегічної наступальної операції у Східній операційній зоні, але продовжую зазнавати значних втрат.

Так, за наявною інформацією Генштабу, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу через значні втрати на території Харківської області виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород Російської Федерації.

Значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась написала рапорти на звільнення.

Нагадаємо, щоб приховати свої втрати, Росія записує убитих військових до списку «безвісти зниклих». Тіла окупантів складають на імпровізованих звалищах, де «двухсотих» так багато, що гори трупів досягають двох метрів заввишки.

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Теги: російські військові, рапорти на звільнення, контрактники
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