Місяць «нульового розмитнення»: скільки транспорту в'їхало в Україну через Волинь





Хронологія першості вказує одразу на два перших автомобілі, які у цей день в'їхали на митну територію України із пільгами, що дав їхнім власникам закон, -



Першим на митному посту "Ягодин", відповідно до попередньої декларації для громадян, пропустили для наступного випуску у вільний обіг на митному посту "Луцьк" "Мерседес" 2012 року випуску. Доставка та випуск у вільний обіг цього авто здійснювалась 11 квітня.



Водночас першим випущеним у вільний обіг за новими правилами у зоні діяльності Волинської митниці став "Ніссан" 2000 року випуску, який оформили на митному посту "Ковель". Оскільки це місце доставки працює цілодобово, 9 квітня о 18.09, через півгодини після подання декларації, власник автомобіля отримав митне посвідчення для державної реєстрації авто.



З того часу минув календарний місяць, впродовж якого у зоні діяльності Волинської митниці громадянами уже оформлено у вільний обіг 15240 одиниць транспортних засобів. У розрізі митних постів:



- м/п "Луцьк" - 6681 од.

- м/п "Ковель"- 4068 од.

- м/п "Ягодин" - 3372 од.

- м/п "Володимир Волинський" - 1119 од.



Громадяни-власники цих транспортних засобів отримали від держави пільг на понад 1,7 млрд грн.



Однак, ажіотажний попит спричинив кількасотенні черги на в'їзд до України автомобільного транспорту, в тому числі - гуманітарної допомоги та товарів критичного імпорту.



Відтак, Кабінет міністрів України розпорядженням №354-р, що уже набуває чинності (опубліковане у газеті "Урядовий курєр"),

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 квітня 2022 року Волинська митниця розпочала етап практичної реалізації норм Закону України №2142-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану".Хронологія першості вказує одразу на два перших автомобілі, які у цей день в'їхали на митну територію України із пільгами, що дав їхнім власникам закон, - інформують на сторінці митниці.Першим на митному посту "Ягодин", відповідно до попередньої декларації для громадян, пропустили для наступного випуску у вільний обіг на митному посту "Луцьк" "Мерседес" 2012 року випуску. Доставка та випуск у вільний обіг цього авто здійснювалась 11 квітня.Водночас першим випущеним у вільний обіг за новими правилами у зоні діяльності Волинської митниці став "Ніссан" 2000 року випуску, який оформили на митному посту "Ковель". Оскільки це місце доставки працює цілодобово, 9 квітня о 18.09, через півгодини після подання декларації, власник автомобіля отримав митне посвідчення для державної реєстрації авто.З того часу минув календарний місяць, впродовж якого у зоні діяльності Волинської митниці громадянами уже оформлено у вільний обіг 15240 одиниць транспортних засобів. У розрізі митних постів:- м/п "Луцьк" - 6681 од.- м/п "Ковель"- 4068 од.- м/п "Ягодин" - 3372 од.- м/п "Володимир Волинський" - 1119 од.Громадяни-власники цих транспортних засобів отримали від держави пільг на понад 1,7 млрд грн.Однак, ажіотажний попит спричинив кількасотенні черги на в'їзд до України автомобільного транспорту, в тому числі - гуманітарної допомоги та товарів критичного імпорту.Відтак, Кабінет міністрів України розпорядженням №354-р, що уже набуває чинності (опубліковане у газеті "Урядовий курєр"), визначив на Волині лише "Устилуг" пунктом пропуску , де можливо здійснити переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України.

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