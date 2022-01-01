Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня
Завтра, 11 травня, на Волині буде мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8⁰ тепла, місцями на ґрунті заморозки, 0,-2, вдень 18-23⁰ тепла.

Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.

Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 5°С до 21°С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині рибні браконьєри завдали шкоди на понад 40 тисяч гривень
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня
Сьогодні, 20:00
«Підлеглі бійці, які «годились у батьки», поважали його» : побратими про загиблого Героя України з Волині Павла Усова
Сьогодні, 19:32
Місяць «нульового розмитнення»: скільки транспорту в'їхало в Україну через Волинь
Сьогодні, 19:06
Значна частина російських контрактників написала рапорти на звільнення, – Генштаб
Сьогодні, 18:46
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 травня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 травня
09 травень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня
08 травень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 травня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 травня
07 травень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 травня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 травня
06 травень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині рибні браконьєри завдали шкоди на понад 40 тисяч гривень
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня
Сьогодні, 20:00
 0
«Підлеглі бійці, які «годились у батьки», поважали його» : побратими про загиблого Героя України з Волині Павла Усова
Сьогодні, 19:32
 0
Місяць «нульового розмитнення»: скільки транспорту в'їхало в Україну через Волинь
Сьогодні, 19:06
 0
Значна частина російських контрактників написала рапорти на звільнення, – Генштаб
Сьогодні, 18:46
 0
Медіа
відео
1/8