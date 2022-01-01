Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8⁰ тепла, місцями на ґрунті заморозки, 0,-2, вдень 18-23⁰ тепла.



Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.



Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 5°С до 21°С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 11 травня, на Волині буде мінлива хмарність, без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8⁰ тепла, місцями на ґрунті заморозки, 0,-2, вдень 18-23⁰ тепла.Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 5°С до 21°С.

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