Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 11 травня, на Волині буде мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8⁰ тепла, місцями на ґрунті заморозки, 0,-2, вдень 18-23⁰ тепла.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 5°С до 21°С.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8⁰ тепла, місцями на ґрунті заморозки, 0,-2, вдень 18-23⁰ тепла.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 5°С до 21°С.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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