Помер Леонід Кравчук

Леонід Кравчук.



Про це Дмитро Разумков у фейсбуці.



Кравчук помер 10 травня після тривалої хвороби.



«Велика втрата для всієї України. Сьогодні пішов із життя Леонід Кравчук - перший Президент України, перший Голова Верховної Ради та діяч, який стояв біля витоків сучасної української державності.



Внесок Леоніда Кравчука у становлення нашої держави важко переоцінити. Саме під час його головування Парламент прийняв Акт проголошення незалежності України. Саме Леонід Макарович не побоявся і першим взяв на себе управління великою державою у непрості часи початку 90-х.



Його життя було наповнене різними знаковими подіями та рішеннями. Проте він до останнього залишався вірним своїй країні і прагнув своїм досвідом та знаннями зробити наше життя кращим. І йому це вдавалося», - написав Разумков.



Зауважимо, що в кінці червня 2021 року стало відомо, що Кравчук переніс операцію на серці. Тоді стан його здоров'я не коментували.



Наприкінці липня повідомили, що Кравчук після операції на серці уже місяць - реанімації.

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