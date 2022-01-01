Помер Леонід Кравчук
Сьогодні, 20:40
На 89-му році життя помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук.
Про це повідомив ексголова Верховної Ради України Дмитро Разумков у фейсбуці.
Кравчук помер 10 травня після тривалої хвороби.
«Велика втрата для всієї України. Сьогодні пішов із життя Леонід Кравчук - перший Президент України, перший Голова Верховної Ради та діяч, який стояв біля витоків сучасної української державності.
Внесок Леоніда Кравчука у становлення нашої держави важко переоцінити. Саме під час його головування Парламент прийняв Акт проголошення незалежності України. Саме Леонід Макарович не побоявся і першим взяв на себе управління великою державою у непрості часи початку 90-х.
Його життя було наповнене різними знаковими подіями та рішеннями. Проте він до останнього залишався вірним своїй країні і прагнув своїм досвідом та знаннями зробити наше життя кращим. І йому це вдавалося», - написав Разумков.
Зауважимо, що в кінці червня 2021 року стало відомо, що Кравчук переніс операцію на серці. Тоді стан його здоров'я не коментували.
Наприкінці липня повідомили, що Кравчук після операції на серці уже місяць - реанімації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив ексголова Верховної Ради України Дмитро Разумков у фейсбуці.
Кравчук помер 10 травня після тривалої хвороби.
«Велика втрата для всієї України. Сьогодні пішов із життя Леонід Кравчук - перший Президент України, перший Голова Верховної Ради та діяч, який стояв біля витоків сучасної української державності.
Внесок Леоніда Кравчука у становлення нашої держави важко переоцінити. Саме під час його головування Парламент прийняв Акт проголошення незалежності України. Саме Леонід Макарович не побоявся і першим взяв на себе управління великою державою у непрості часи початку 90-х.
Його життя було наповнене різними знаковими подіями та рішеннями. Проте він до останнього залишався вірним своїй країні і прагнув своїм досвідом та знаннями зробити наше життя кращим. І йому це вдавалося», - написав Разумков.
Зауважимо, що в кінці червня 2021 року стало відомо, що Кравчук переніс операцію на серці. Тоді стан його здоров'я не коментували.
Наприкінці липня повідомили, що Кравчук після операції на серці уже місяць - реанімації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Помер Леонід Кравчук
Сьогодні, 20:40
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 травня
Сьогодні, 20:00
«Підлеглі бійці, які «годились у батьки», поважали його» : побратими про загиблого Героя України з Волині Павла Усова
Сьогодні, 19:32
Медіа