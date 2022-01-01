Ввезти в Україну автомобілі можна лише через 3 пункти пропуску: на Волині – «Устилуг»

Ввезти в Україну автомобілі можна лише через 3 пункти пропуску: на Волині – «Устилуг»
В Україні визначили пункти пропуску для переміщення окремих транспортних засобів через митний кордон України.

Про це повідомляє Волинська митниця.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 травня 2022 р. № 354-р, переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України, здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон:

- «Устилуг» (на кордоні з Польщею);
- «Грушів» (на кордоні з Польщею);
- «Малий Березний» (на кордоні зі Словаччиною).

Розпорядження набрало чинності із дня його опублікування.

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Теги: пункти пропуску, Волинь, кордон, автомобілі
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