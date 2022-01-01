Ввезти в Україну автомобілі можна лише через 3 пункти пропуску: на Волині – «Устилуг»





Про це



Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 травня 2022 р. № 354-р, переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України, здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон:



- «Устилуг» (на кордоні з Польщею);

- «Грушів» (на кордоні з Польщею);

- «Малий Березний» (на кордоні зі Словаччиною).



Розпорядження набрало чинності із дня його опублікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні визначили пункти пропуску для переміщення окремих транспортних засобів через митний кордон України.Про це повідомляє Волинська митниця.Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 травня 2022 р. № 354-р, переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України, здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон:- «Устилуг» (на кордоні з Польщею);- «Грушів» (на кордоні з Польщею);- «Малий Березний» (на кордоні зі Словаччиною).Розпорядження набрало чинності із дня його опублікування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію