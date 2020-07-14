Спорт, що наближає перемогу: команда «Кромберга» з футзалу – серед кращих на турнірі у підтримку ЗСУ

У Луцьку влаштували турнір з футзалу, головна мета якого – підтримати Збройні Сили України. 16 команд, серед яких і команда заводу, протягом двох днів змагалися за першість. Але усі учасники запевняють: перемога – зовсім не головне саме у цьому турнірі й називають ігри матчами єдності.Все ж результатами турніру гравці «Kroschu Lutsk» надзвичайно задоволені – серед 16 команд вони зайняли друге місце.Тренер командикаже, що пишається хлопцями.«У чвертьфіналі нам випало грати із чемпіоном України з футзалу першої ліги – командою «Любарт». Це єдина команда з Луцька, яка грає на чемпіонаті України. Хлопці надзвичайно сильні, але нам вдалося їх перемогти. Хоча ми сьогодні навіть більше раді участі, ніж перемозі. Бо ціль номер один – підтримати Збройні Сили України, наших Героїв. Саме завдяки їм ми можемо зібратися, грати і саме їх ми маємо підтримувати своїми організаційними внесками у таких турнірах і своїми благодійними внесками загалом», – зауважує Руслан Дорош.За його словами, нині чимало хлопців, які працюють на заводі «Кромберг енд Шуберт Україна Лу», – у війську. Завод підтримує їх, як може і не стоїть осторонь у процесі наближення перемоги.«Я б назвав цей турнір кубком єдності. Кожна команда брала участь, щоб допомогти ЗСУ і кожен гравець справді вдячний армії», – додав тренер.Постійний капітан команди «Kroschu Lutsk»захворів, тож у цьому турнірі команду очолив гравець. Футбол у житті цього чоловіка з’явився із самого дитинства, футзал – у 15 років, в за «Kroschu Lutsk» Вікентій, якого у команді називають Кеша, грає вже п’ятий рік.«Нашою грою на цьому турнірі я справді задоволений. Дуже радий, що обіграли одну з найкращих команд в області – «Любарт». За результатом основної гри рахунок був 1:1, але у пенальті ми здобули перемогу. Пенальті – це насправді як лотерея, нам пощастило, але, як кажуть, – щастить сильнішим. Ми вдячні організаторам цього турніру. Ми всі вже скучили за футболом. Чудово, що, граючи, ми маємо можливість допомогти. Дай Бог перемоги нашим Збройним Силам», – каже Вікентів Гуліщев.Підтримати тата у грі прийшла вся його сім’я.Чудовою грою тренера і всю команду здивував новий воротар. Хлопець тільки приєднався до команди, але врятував її у багатьох небезпечних моментах.«Дякую хлопцям за чудову гру, за довіру, а головне – дякую нашим Збройним Силам, заради підтримки яких ми зібралися у цьому турнірі», – зауважив воротар.У півфіналі «Kroschu Lutsk» зіграла з командою «КУМіКО». У цьому випадку теж перемогли за результатами серії пенальті.Фінальний же двобій тривав між командами «Kroschu Lutsk» та «Респект». Суперник – із суперліги чемпіонату Волині з футзалу. У складі команди був навіть гравець збірної України та декілька гравців луцької «Волині». Поступившись серйозному суперникові, «Kroschu Lutsk» зрештою зайняла друге місце.«Для нас це – суперрезульт», – резюмував тренер Руслан Дорош.