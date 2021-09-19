На Волині садять картоплю від волонтерів з Франції. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
12 тонн елітного насіння картоплі сорту "Агрія", як гуманітарну допомогу отримали волинські аграрії від фермерів з Франції.
Про це розповів Суспільному заступник начальника обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш.
Насіння бульби розподілили між десятьма господарствами.
Зі слів Олександра Книша, нині в області висаджено понад 50 тисяч гектарів картоплі, це орієнтовно 70% від запланованого. Додає: 99% картоплі на Волині вирощує населення, і відповідно кожен господар, кожне особисте селянське господарство, кожне присадибне розраховує на свій врожай.
Дефіциту насіння картоплі в області немає, — каже Олександр Книш, але собівартість картоплі цьогоріч буде висока.
Господарство Володимира Шегедина спеціалізується на вирощуванні насіннєвої картоплі. Фермер каже: раніше садив 73 сорти, від французьких колег отримав 74-й.
"Еліта – це насіння високої репродукції, яке гарантовано буде давати кілька років високі врожаї, але його бажано садити чисто на насіння", — пояснює господар.
Допомагає фермеру дружина Наталія. Каже: картоплю садять густо, за насіннєвою технологією, розмовляють з насінням по-французьки.
Щороку в господарстві садять дев'ять — десять гектарів картоплі. Цьогоріч, — каже Володимир Шегедин, — хоче збільшувати площі, щоб був врожай. На французький сорт "Агрія" відвід пів гектара землі.
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Про це розповів Суспільному заступник начальника обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш.
Насіння бульби розподілили між десятьма господарствами.
Зі слів Олександра Книша, нині в області висаджено понад 50 тисяч гектарів картоплі, це орієнтовно 70% від запланованого. Додає: 99% картоплі на Волині вирощує населення, і відповідно кожен господар, кожне особисте селянське господарство, кожне присадибне розраховує на свій врожай.
Дефіциту насіння картоплі в області немає, — каже Олександр Книш, але собівартість картоплі цьогоріч буде висока.
Господарство Володимира Шегедина спеціалізується на вирощуванні насіннєвої картоплі. Фермер каже: раніше садив 73 сорти, від французьких колег отримав 74-й.
"Еліта – це насіння високої репродукції, яке гарантовано буде давати кілька років високі врожаї, але його бажано садити чисто на насіння", — пояснює господар.
Допомагає фермеру дружина Наталія. Каже: картоплю садять густо, за насіннєвою технологією, розмовляють з насінням по-французьки.
Щороку в господарстві садять дев'ять — десять гектарів картоплі. Цьогоріч, — каже Володимир Шегедин, — хоче збільшувати площі, щоб був врожай. На французький сорт "Агрія" відвід пів гектара землі.
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