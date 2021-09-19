На Волині садять картоплю від волонтерів з Франції. ФОТО. ВІДЕО

На Волині садять картоплю від волонтерів з Франції. ФОТО. ВІДЕО
12 тонн елітного насіння картоплі сорту "Агрія", як гуманітарну допомогу отримали волинські аграрії від фермерів з Франції.

Про це розповів Суспільному заступник начальника обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш.

Насіння бульби розподілили між десятьма господарствами.

Зі слів Олександра Книша, нині в області висаджено понад 50 тисяч гектарів картоплі, це орієнтовно 70% від запланованого. Додає: 99% картоплі на Волині вирощує населення, і відповідно кожен господар, кожне особисте селянське господарство, кожне присадибне розраховує на свій врожай.

Дефіциту насіння картоплі в області немає, — каже Олександр Книш, але собівартість картоплі цьогоріч буде висока.
На Волині садять картоплю від волонтерів з Франції. ФОТО. ВІДЕО

Господарство Володимира Шегедина спеціалізується на вирощуванні насіннєвої картоплі. Фермер каже: раніше садив 73 сорти, від французьких колег отримав 74-й.

"Еліта – це насіння високої репродукції, яке гарантовано буде давати кілька років високі врожаї, але його бажано садити чисто на насіння", — пояснює господар.
На Волині садять картоплю від волонтерів з Франції. ФОТО. ВІДЕО

Допомагає фермеру дружина Наталія. Каже: картоплю садять густо, за насіннєвою технологією, розмовляють з насінням по-французьки.

Щороку в господарстві садять дев'ять — десять гектарів картоплі. Цьогоріч, — каже Володимир Шегедин, — хоче збільшувати площі, щоб був врожай. На французький сорт "Агрія" відвід пів гектара землі.
На Волині садять картоплю від волонтерів з Франції. ФОТО. ВІДЕО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, аграрії, картопля, Франція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поки триватиме воєнний стан, кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті
Сьогодні, 13:30
Спорт, що наближає перемогу: команда «Кромберга» з футзалу – серед кращих на турнірі у підтримку ЗСУ
Сьогодні, 13:29
На Волині садять картоплю від волонтерів з Франції. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
Росіяни називають ганебним парад у Москві і звинувачують українців у негараздах, – СБУ
Сьогодні, 12:59
У Луцьку затримали п`яного водія, який перетнув подвійну суцільну лінію
Сьогодні, 12:42
Схожі новини
На Волині картоплею засадять 80 тисяч гектарів землі На Волині картоплею засадять 80 тисяч гектарів землі
22 квітень, 10:16
Волинський легкоатлет став призером міжнародних змагань у Франції Волинський легкоатлет став призером міжнародних змагань у Франції
11 лютий, 15:05
Екскапітаном «Волині» цікавиться клуб з верхівки чемпіонату Франції Екскапітаном «Волині» цікавиться клуб з верхівки чемпіонату Франції
25 січень, 08:35
Урожай-2021: як вродили та скільки коштують волинські овочі. ВІДЕО Урожай-2021: як вродили та скільки коштують волинські овочі. ВІДЕО
19 вересень, 2021, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У лучан вдома знайшли галюциногенні гриби, канабіс, коноплю та амфетамін. ФОТО
Сьогодні, 13:57
 0
Ввезти в Україну автомобілі можна лише через 3 пункти пропуску: на Волині – лише «Устилуг»
Сьогодні, 13:40
 0
Поки триватиме воєнний стан, кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті
Сьогодні, 13:30
 0
Спорт, що наближає перемогу: команда «Кромберга» з футзалу – серед кращих на турнірі у підтримку ЗСУ
Сьогодні, 13:29
 0
На Волині садять картоплю від волонтерів з Франції. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
 0
Медіа
відео
1/8