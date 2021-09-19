На Волині садять картоплю від волонтерів з Франції. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповів Олександр Книш.



Насіння бульби розподілили між десятьма господарствами.



Зі слів Олександра Книша, нині в області висаджено понад 50 тисяч гектарів картоплі, це орієнтовно 70% від запланованого. Додає: 99% картоплі на Волині вирощує населення, і відповідно кожен господар, кожне особисте селянське господарство, кожне присадибне розраховує на свій врожай.



Дефіциту насіння картоплі в області немає, — каже Олександр Книш, але собівартість картоплі цьогоріч буде висока.



Господарство Володимира Шегедина спеціалізується на вирощуванні насіннєвої картоплі. Фермер каже: раніше садив 73 сорти, від французьких колег отримав 74-й.



"Еліта – це насіння високої репродукції, яке гарантовано буде давати кілька років високі врожаї, але його бажано садити чисто на насіння", — пояснює господар.



Допомагає фермеру дружина Наталія. Каже: картоплю садять густо, за насіннєвою технологією, розмовляють з насінням по-французьки.



Щороку в господарстві садять дев'ять — десять гектарів картоплі. Цьогоріч, — каже Володимир Шегедин, — хоче збільшувати площі, щоб був врожай. На французький сорт "Агрія" відвід пів гектара землі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 тонн елітного насіння картоплі сорту "Агрія", як гуманітарну допомогу отримали волинські аграрії від фермерів з Франції.Про це розповів Суспільному заступник начальника обласного управління агропромислового розвиткуНасіння бульби розподілили між десятьма господарствами.Зі слів Олександра Книша, нині в області висаджено понад 50 тисяч гектарів картоплі, це орієнтовно 70% від запланованого. Додає: 99% картоплі на Волині вирощує населення, і відповідно кожен господар, кожне особисте селянське господарство, кожне присадибне розраховує на свій врожай.Дефіциту насіння картоплі в області немає, — каже Олександр Книш, але собівартість картоплі цьогоріч буде висока.Господарствоспеціалізується на вирощуванні насіннєвої картоплі. Фермер каже: раніше садив 73 сорти, від французьких колег отримав 74-й."Еліта – це насіння високої репродукції, яке гарантовано буде давати кілька років високі врожаї, але його бажано садити чисто на насіння", — пояснює господар.Допомагає фермеру дружина. Каже: картоплю садять густо, за насіннєвою технологією, розмовляють з насінням по-французьки.Щороку в господарстві садять дев'ять — десять гектарів картоплі. Цьогоріч, — каже Володимир Шегедин, — хоче збільшувати площі, щоб був врожай. На французький сорт "Агрія" відвід пів гектара землі.

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