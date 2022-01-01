Росіяни називають ганебним парад у Москві і звинувачують українців у негараздах, – СБУ

Володимира Путіна.



Про це



Відчувши на собі всі економічні негаразди та військові невдачі, більшість громадян Росії вирішили, що винна у цьому саме Україна – тому що влаштувала жорсткий опір окупантам.



«Не знаю, к чему этот парад? На*рен он нужен? Позорно это все… Больно на душе… но почему-то он решил провести. У всех настроения нету… Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе*ня одна. Цены на все поднялись…» – резюмує «мирна» росіянка.



Російська пропаганда підказала їй чіткі причинно-наслідкові зв’язки, і тепер жіночка щиро вірить, що українців потрібно знищувати.



«Жарите шашлыки, да? Делайте с «хохляцких» этих шашлыки! Бейте этих гадов! Бейте на шашлык их всех! Гады! Я спокойно относилась, а теперь ненавидеть начала! После всего, что они делают, гады!» – радить матір своєму сину-окупанту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіян не радують паради до Дня перемоги на тлі санкцій за війну, вони називають хід подій ганебним, не бачать перспектив, але звинувачують у своїх бідах українців, а не президента РФПро це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.Відчувши на собі всі економічні негаразди та військові невдачі, більшість громадян Росії вирішили, що винна у цьому саме Україна – тому що влаштувала жорсткий опір окупантам.«Не знаю, к чему этот парад? На*рен он нужен? Позорно это все… Больно на душе… но почему-то он решил провести. У всех настроения нету… Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе*ня одна. Цены на все поднялись…» – резюмує «мирна» росіянка.Російська пропаганда підказала їй чіткі причинно-наслідкові зв’язки, і тепер жіночка щиро вірить, що українців потрібно знищувати.«Жарите шашлыки, да? Делайте с «хохляцких» этих шашлыки! Бейте этих гадов! Бейте на шашлык их всех! Гады! Я спокойно относилась, а теперь ненавидеть начала! После всего, что они делают, гады!» – радить матір своєму сину-окупанту.

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