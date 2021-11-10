На «Ягодині» в американця пес винюхав наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:40
Учора, 8 травня, під час огляду автомобіля, яким через «Ягодин» до Польщі слідував громадянин США. Службовий собака, натренований на пошук наркотичних речовин, зреагував на сумку водія.
Про це повідомляє пресслужба пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Під час перевірки її вмісту оглядова група виявила згорток з речовиною білого кольору, ймовірно амфетаміном.
Того ж дня мешканець Рівного намагався перевезти через кордон психотропні таблетки. Оглядаючи його мікроавтобус, прикордонники спільно з митниками знайшли серед особистих речей медичні препарати, обіг яких обмежено. Чоловік віз за кордон 180 пігулок з вмістом психотропної речовини.
Про обидві знахідки прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.
Виявлені речовини встановленим порядком вилучили для проведення відповідних експертиз.
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Про це повідомляє пресслужба пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
Під час перевірки її вмісту оглядова група виявила згорток з речовиною білого кольору, ймовірно амфетаміном.
Того ж дня мешканець Рівного намагався перевезти через кордон психотропні таблетки. Оглядаючи його мікроавтобус, прикордонники спільно з митниками знайшли серед особистих речей медичні препарати, обіг яких обмежено. Чоловік віз за кордон 180 пігулок з вмістом психотропної речовини.
Про обидві знахідки прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.
Виявлені речовини встановленим порядком вилучили для проведення відповідних експертиз.
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