На «Ягодині» в американця пес винюхав наркотики. ФОТО

Учора, 8 травня, під час огляду автомобіля, яким через «Ягодин» до Польщі слідував громадянин США. Службовий собака, натренований на пошук наркотичних речовин, зреагував на сумку водія.Про це повідомляє пресслужба пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.Під час перевірки її вмісту оглядова група виявила згорток з речовиною білого кольору, ймовірно амфетаміном.Того ж дня мешканець Рівного намагався перевезти через кордон психотропні таблетки. Оглядаючи його мікроавтобус, прикордонники спільно з митниками знайшли серед особистих речей медичні препарати, обіг яких обмежено. Чоловік віз за кордон 180 пігулок з вмістом психотропної речовини.Про обидві знахідки прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.Виявлені речовини встановленим порядком вилучили для проведення відповідних експертиз.