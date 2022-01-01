У Луцьку затримали п`яного водія, який перетнув подвійну суцільну лінію

У Луцьку затримали п`яного водія, який перетнув подвійну суцільну лінію
Cьогодні вранці, 9 травня, на одному із найбільших проспектів Луцька автомобіль Renault Trafic перетнув подвійну суцільну лінію.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

За кермом перебував 42-річний чоловік в якого поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння.
У Луцьку затримали п`яного водія, який перетнув подвійну суцільну лінію

Керманич пройшов огляд на місці події. Результат — 0,52 проміле.
Тож на порушника поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог розмітки) КУпАП. Автомобіль доставили на спецмайданчик.

Рішення у цій справі — за судом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, водій, алкоголь, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині садять картоплю від волонтерів з Франції. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
Росіяни називають ганебним парад у Москві і звинувачують українців у негараздах, – СБУ
Сьогодні, 12:59
У Луцьку затримали п`яного водія, який перетнув подвійну суцільну лінію
Сьогодні, 12:42
На «Ягодині» в американця пес винюхав наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:40
Росіяни вдарили 4 крилатими ракетами по Одесі, – ОК «Південь»
Сьогодні, 12:24
Схожі новини
У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками та п'яного водія-іменинника У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками та п'яного водія-іменинника
07 квітень, 10:34
У Луцьку вночі затримали трьох п'яних водіїв У Луцьку вночі затримали трьох п'яних водіїв
23 лютий, 15:42
Перевищення норми алкоголю майже в 14 разів: у Луцьку спіймали п`яного водія Перевищення норми алкоголю майже в 14 разів: у Луцьку спіймали п`яного водія
18 лютий, 12:58
У Луцьку патрульні затримали п`яного 19-річного водія без прав. ФОТО У Луцьку патрульні затримали п`яного 19-річного водія без прав. ФОТО
07 лютий, 12:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У лучан вдома знайшли галюциногенні гриби, канабіс, коноплю та амфетамін. ФОТО
Сьогодні, 13:57
 0
Ввезти в Україну автомобілі можна лише через 3 пункти пропуску: на Волині – лише «Устилуг»
Сьогодні, 13:40
 0
Поки триватиме воєнний стан, кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті
Сьогодні, 13:30
 0
Спорт, що наближає перемогу: команда «Кромберга» з футзалу – серед кращих на турнірі у підтримку ЗСУ
Сьогодні, 13:29
 0
На Волині садять картоплю від волонтерів з Франції. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:16
 0
Медіа
відео
1/8