У Луцьку затримали п`яного водія, який перетнув подвійну суцільну лінію
Сьогодні, 12:42
Cьогодні вранці, 9 травня, на одному із найбільших проспектів Луцька автомобіль Renault Trafic перетнув подвійну суцільну лінію.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
За кермом перебував 42-річний чоловік в якого поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння.
Керманич пройшов огляд на місці події. Результат — 0,52 проміле.
Тож на порушника поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог розмітки) КУпАП. Автомобіль доставили на спецмайданчик.
Рішення у цій справі — за судом.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
За кермом перебував 42-річний чоловік в якого поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння.
Керманич пройшов огляд на місці події. Результат — 0,52 проміле.
Тож на порушника поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог розмітки) КУпАП. Автомобіль доставили на спецмайданчик.
Рішення у цій справі — за судом.
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