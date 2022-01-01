У Луцьку затримали п`яного водія, який перетнув подвійну суцільну лінію





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



За кермом перебував 42-річний чоловік в якого поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння.



Керманич пройшов огляд на місці події. Результат — 0,52 проміле.

Тож на порушника поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог розмітки) КУпАП. Автомобіль доставили на спецмайданчик.



Рішення у цій справі — за судом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Cьогодні вранці, 9 травня, на одному із найбільших проспектів Луцька автомобіль Renault Trafic перетнув подвійну суцільну лінію.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.За кермом перебував 42-річний чоловік в якого поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння.Керманич пройшов огляд на місці події. Результат — 0,52 проміле.Тож на порушника поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог розмітки) КУпАП. Автомобіль доставили на спецмайданчик.Рішення у цій справі — за судом.

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