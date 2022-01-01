Росіяни вдарили 4 крилатими ракетами по Одесі, – ОК «Південь»
Сьогодні, 12:24
Окупаційні війська 9 травня вдарили по Одесі з тимчасово окупованого Криму чотирма крилатими ракетами типу «Онікс».
Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради з посиланням на оперативне командування «Південь».
"По Одещині нанесено ракетний удар 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон" в ТОТ Криму. Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення. Але дуже висока вірогідність продовження ракетних атак по регіону. Не нехтуйте попередженнями про небезпеку. Будьте пильними і обережними", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради з посиланням на оперативне командування «Південь».
"По Одещині нанесено ракетний удар 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон" в ТОТ Криму. Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення. Але дуже висока вірогідність продовження ракетних атак по регіону. Не нехтуйте попередженнями про небезпеку. Будьте пильними і обережними", - йдеться в повідомленні.
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