 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росіяни вдарили 4 крилатими ракетами по Одесі, – ОК «Південь»

Росіяни вдарили 4 крилатими ракетами по Одесі, – ОК «Південь»
Окупаційні війська 9 травня вдарили по Одесі з тимчасово окупованого Криму чотирма крилатими ракетами типу «Онікс».

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради з посиланням на оперативне командування «Південь».

"По Одещині нанесено ракетний удар 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон" в ТОТ Криму. Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення. Але дуже висока вірогідність продовження ракетних атак по регіону. Не нехтуйте попередженнями про небезпеку. Будьте пильними і обережними", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Переселенець із Харкова влаштував на Волині цех з пошиття «розгрузок» для бійців
Сьогодні, 12:14
У Луцьку під час комендантської години зупинили водія: вилучили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:10
На Запоріжжі росіяни у формі ЗСУ можуть нападати на людей
Сьогодні, 11:35
Росія за добу обстріляла 15 населених пунктів на Донбасі. ФОТО
Сьогодні, 11:27
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни вдарили 4 крилатими ракетами по Одесі, – ОК «Південь»
Сьогодні, 12:24
Переселенець із Харкова влаштував на Волині цех з пошиття «розгрузок» для бійців
Сьогодні, 12:14
У Луцьку під час комендантської години зупинили водія: вилучили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:10
За вихідні Волинь прийняла 130 переселенців
Сьогодні, 11:55
На Волині горіла господарська споруда: мешканці села допомогли ліквідувати пожежу
Сьогодні, 11:42
Схожі новини
Переселенець із Харкова влаштував на Волині цех з пошиття «розгрузок» для бійців Переселенець із Харкова влаштував на Волині цех з пошиття «розгрузок» для бійців
Сьогодні, 12:14
Ракетний обстріл узбережжя Одеси: зруйновані будівлі готельно-ресторанного комплексу Ракетний обстріл узбережжя Одеси: зруйновані будівлі готельно-ресторанного комплексу
Сьогодні, 11:17
Росія за добу втратила 150 осіб та 15 танків, – Генштаб Росія за добу втратила 150 осіб та 15 танків, – Генштаб
Сьогодні, 10:34
Киянин переїхав на Волинь після 24 лютого і агітував тут за «рускій мір» Киянин переїхав на Волинь після 24 лютого і агітував тут за «рускій мір»
Сьогодні, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни вдарили 4 крилатими ракетами по Одесі, – ОК «Південь»
Сьогодні, 12:24
 0
Переселенець із Харкова влаштував на Волині цех з пошиття «розгрузок» для бійців
Сьогодні, 12:14
 0
У Луцьку під час комендантської години зупинили водія: вилучили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:10
 0
За вихідні Волинь прийняла 130 переселенців
Сьогодні, 11:55
 0
На Волині горіла господарська споруда: мешканці села допомогли ліквідувати пожежу
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8