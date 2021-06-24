У Луцьку під час комендантської години зупинили водія: вилучили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:10
Сьогодні вранці, 9 травня, у Луцьку у водія вилучили чималу кількість пакетів із речовиною рослинного та порошкоподібного походження
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час патрулювання в мікрорайоні Гнідави, що у Луцьку, патрульні зупинили транспорний засіб Audi A4, який рухався у комендантську годину.
Під час поверхневої перевірки 41-річного водія, 28-річної пасажирки та транспортного засобу, поліцейські виявили чималу кількість пакетів із речовиною рослинного походження та порошкоподібної форми.
На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час патрулювання в мікрорайоні Гнідави, що у Луцьку, патрульні зупинили транспорний засіб Audi A4, який рухався у комендантську годину.
Під час поверхневої перевірки 41-річного водія, 28-річної пасажирки та транспортного засобу, поліцейські виявили чималу кількість пакетів із речовиною рослинного походження та порошкоподібної форми.
На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
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