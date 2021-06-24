 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У Луцьку під час комендантської години зупинили водія: вилучили наркотики. ФОТО

У Луцьку під час комендантської години зупинили водія: вилучили наркотики. ФОТО
Сьогодні вранці, 9 травня, у Луцьку у водія вилучили чималу кількість пакетів із речовиною рослинного та порошкоподібного походження

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час патрулювання в мікрорайоні Гнідави, що у Луцьку, патрульні зупинили транспорний засіб Audi A4, який рухався у комендантську годину.

Під час поверхневої перевірки 41-річного водія, 28-річної пасажирки та транспортного засобу, поліцейські виявили чималу кількість пакетів із речовиною рослинного походження та порошкоподібної форми.

На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
У Луцьку під час комендантської години зупинили водія: вилучили наркотики. ФОТО
У Луцьку під час комендантської години зупинили водія: вилучили наркотики. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, водій, наркотики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни вдарили 4 крилатими ракетами по Одесі, – ОК «Південь»
Сьогодні, 12:24
Переселенець із Харкова влаштував на Волині цех з пошиття «розгрузок» для бійців
Сьогодні, 12:14
На Запоріжжі росіяни у формі ЗСУ можуть нападати на людей
Сьогодні, 11:35
Росія за добу обстріляла 15 населених пунктів на Донбасі. ФОТО
Сьогодні, 11:27
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни вдарили 4 крилатими ракетами по Одесі, – ОК «Південь»
Сьогодні, 12:24
Переселенець із Харкова влаштував на Волині цех з пошиття «розгрузок» для бійців
Сьогодні, 12:14
У Луцьку під час комендантської години зупинили водія: вилучили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:10
За вихідні Волинь прийняла 130 переселенців
Сьогодні, 11:55
На Волині горіла господарська споруда: мешканці села допомогли ліквідувати пожежу
Сьогодні, 11:42
Схожі новини
У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками та п'яного водія-іменинника У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками та п'яного водія-іменинника
07 квітень, 10:34
Намагався з'їсти наркотики: у Луцьку спіймали водія із забороненою речовиною Намагався з'їсти наркотики: у Луцьку спіймали водія із забороненою речовиною
22 лютий, 12:09
У Луцьку зловили п’яного водія з наркотиками та контрабандою. ФОТО У Луцьку зловили п’яного водія з наркотиками та контрабандою. ФОТО
02 лютий, 09:44
У Луцьку затримали водія «під кайфом» У Луцьку затримали водія «під кайфом»
24 червень, 2021, 11:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни вдарили 4 крилатими ракетами по Одесі, – ОК «Південь»
Сьогодні, 12:24
 0
Переселенець із Харкова влаштував на Волині цех з пошиття «розгрузок» для бійців
Сьогодні, 12:14
 0
У Луцьку під час комендантської години зупинили водія: вилучили наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:10
 0
За вихідні Волинь прийняла 130 переселенців
Сьогодні, 11:55
 0
На Волині горіла господарська споруда: мешканці села допомогли ліквідувати пожежу
Сьогодні, 11:42
 0
Медіа
відео
1/8