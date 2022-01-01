Переселенець із Харкова влаштував на Волині цех з пошиття «розгрузок» для бійців

Владислав Будаєв організував пошиття систем для носіння амуніції українських військових. У рідному місті на його швейному підприємстві шили одяг і спорядження для мисливців, рибалок і армійців.



Як розповів



"Протягом тижня-двох мені допомогли організувати виробництво на базі. Ми зараз це віддаємо на тероборону, але думаємо якусь частину мінімально продавати, тому що потрібні зарплати, закупки", – говорить Владислав Будаєв.



Зі слів чоловіка, наплічні системи, які нині шиють у Нововолинську, одягаються на плечі і фіксуються на поясі. Каже: їх можуть використовувати бійці різного роду військ.



"РПСпотрібна, щоб переносити, рухатися з різного роду боєкомплектом. Залежно від завдань боєкомплект розподіляється на поясі або на плечах. Плечі розвантажують навантаження, широкий пояс тримає поясницю. Підсумок: аптечки, гранати, рації, "сухарки", що за спиною, на системах Molle", – говорить харків'янин.



Нині у швейному цеху працює восьмеро людей. Одна із працівниць Світлана, яка два місяці тому переїхала до Нововолинська із Чернігова, розповіла: раніше шила лише вдома, а нині вирішила допомагати армії.



"Мені подобається, що я це шию для армії, для допомоги нашим військовим. Мріється про перемогу і не тільки про перемогу, а й про відбудову країни нашої, щоб вона скоріше стала такою гарною, як була, і ще кращою", – говорить жінка.



У швейному цеху виготовили наразі 80 наплічних систем для військових: щодня шиють 20-25 таких "розгрузок", – розповів харків’янин Владислав Будаєв. Додає: в разі необхідності готовий наростити виробництво.



Як розповів Нововолинський міський голова Борис Карпус, перевезенням виробництв до Нововолинська цікавилися пів сотні фірм. Загалом у місті визначили 80 локацій з готовими виробничими площами, котрі можуть надати для ведення бізнесу переселенцям.



"Ведуться переговори. Меблеві, модульні будинки, харчова промисловість, текстильна, величезна, найбільша корпорація в Україні – теж ми з нею в контакті. Ми маємо від невеликих приміщень на 50 квадратних метрів до індустріального парку на 20 гектарів", – зазначив міський голова.



За інформацією начальника обласного управління економічного розвитку та торгівлі Анатолія Банери, в стані переміщення бізнесу на Волинь нині перебувають дев'ять підприємств, сім із яких уже розпочали переїзд. Додає: всього в області є 72 локації для розміщення бізнесу, 14 з них – пропозиції від приватних підприємств.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську переселенець із Харковаорганізував пошиття систем для носіння амуніції українських військових. У рідному місті на його швейному підприємстві шили одяг і спорядження для мисливців, рибалок і армійців.Як розповів Суспільному Владислав Будаєв, швейну справу вирішив продовжити на Волині, адже його виробничий цех у Харкові під завалами після бомбардувань. У Нововолинську для переселенця виділили приміщення та устаткування, для роботи."Протягом тижня-двох мені допомогли організувати виробництво на базі. Ми зараз це віддаємо на тероборону, але думаємо якусь частину мінімально продавати, тому що потрібні зарплати, закупки", – говорить Владислав Будаєв.Зі слів чоловіка, наплічні системи, які нині шиють у Нововолинську, одягаються на плечі і фіксуються на поясі. Каже: їх можуть використовувати бійці різного роду військ."РПСпотрібна, щоб переносити, рухатися з різного роду боєкомплектом. Залежно від завдань боєкомплект розподіляється на поясі або на плечах. Плечі розвантажують навантаження, широкий пояс тримає поясницю. Підсумок: аптечки, гранати, рації, "сухарки", що за спиною, на системах Molle", – говорить харків'янин.Нині у швейному цеху працює восьмеро людей. Одна із працівниць Світлана, яка два місяці тому переїхала до Нововолинська із Чернігова, розповіла: раніше шила лише вдома, а нині вирішила допомагати армії."Мені подобається, що я це шию для армії, для допомоги нашим військовим. Мріється про перемогу і не тільки про перемогу, а й про відбудову країни нашої, щоб вона скоріше стала такою гарною, як була, і ще кращою", – говорить жінка.У швейному цеху виготовили наразі 80 наплічних систем для військових: щодня шиють 20-25 таких "розгрузок", – розповів харків’янин Владислав Будаєв. Додає: в разі необхідності готовий наростити виробництво.Як розповів Нововолинський міський голова Борис Карпус, перевезенням виробництв до Нововолинська цікавилися пів сотні фірм. Загалом у місті визначили 80 локацій з готовими виробничими площами, котрі можуть надати для ведення бізнесу переселенцям."Ведуться переговори. Меблеві, модульні будинки, харчова промисловість, текстильна, величезна, найбільша корпорація в Україні – теж ми з нею в контакті. Ми маємо від невеликих приміщень на 50 квадратних метрів до індустріального парку на 20 гектарів", – зазначив міський голова.За інформацією начальника обласного управління економічного розвитку та торгівлі Анатолія Банери, в стані переміщення бізнесу на Волинь нині перебувають дев'ять підприємств, сім із яких уже розпочали переїзд. Додає: всього в області є 72 локації для розміщення бізнесу, 14 з них – пропозиції від приватних підприємств.

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