За вихідні Волинь прийняла 130 переселенців

Загалом з початку війни в області розселили 64 235 вимушених переселенців. З них 60 241 громадянин уже отримав статус внутрішньо переміщеної особи.Про це повідомляє голова Волинської ОВА.Серед переміщених: майже половина – це люди працездатного віку, понад 2 тисячі – особи з інвалідністю, майже 8 тисяч пенсіонерів, а також 72 багатодітні сім'ї та 11 батьків-одинаків.Наразі вільних місць для розселення в області – 3 000.Якщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або можете їх запропонувати зверніться за телефонами:066 657 09 15;(0332) 778 211.