За вихідні Волинь прийняла 130 переселенців
Сьогодні, 11:55
Загалом з початку війни в області розселили 64 235 вимушених переселенців. З них 60 241 громадянин уже отримав статус внутрішньо переміщеної особи.
Про це повідомляє голова Волинської ОВА.
Серед переміщених: майже половина – це люди працездатного віку, понад 2 тисячі – особи з інвалідністю, майже 8 тисяч пенсіонерів, а також 72 багатодітні сім'ї та 11 батьків-одинаків.
Наразі вільних місць для розселення в області – 3 000.
Якщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або можете їх запропонувати зверніться за телефонами:
066 657 09 15;
(0332) 778 211.
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Про це повідомляє голова Волинської ОВА.
Серед переміщених: майже половина – це люди працездатного віку, понад 2 тисячі – особи з інвалідністю, майже 8 тисяч пенсіонерів, а також 72 багатодітні сім'ї та 11 батьків-одинаків.
Наразі вільних місць для розселення в області – 3 000.
Якщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або можете їх запропонувати зверніться за телефонами:
066 657 09 15;
(0332) 778 211.
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