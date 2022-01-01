На Запоріжжі росіяни у формі ЗСУ можуть нападати на людей
Сьогодні, 11:35
Росіяни у формі українських військових можуть нападати на людей, які братимуть участь у масових заходах.
Про це у своєму Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
"Запорізька обласна військова адміністрація застерігає, що сьогодні, 9 травня 2022 року, загарбники планують провести можливі провокації під час показових акцій святкувань під назвою "Безсмертний полк", аби звинуватити Сили оборони України в нищенні власного народу", - зазначається у повідомленні.
За даними ОВА, є вірогідність, що росіяни, переодягнені у форму військовослужбовців Збройних сил України, нападатимуть на колони мирних людей, кидатимуть гранати у натовп, відкривати стрілянину.
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Про це у своєму Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
"Запорізька обласна військова адміністрація застерігає, що сьогодні, 9 травня 2022 року, загарбники планують провести можливі провокації під час показових акцій святкувань під назвою "Безсмертний полк", аби звинуватити Сили оборони України в нищенні власного народу", - зазначається у повідомленні.
За даними ОВА, є вірогідність, що росіяни, переодягнені у форму військовослужбовців Збройних сил України, нападатимуть на колони мирних людей, кидатимуть гранати у натовп, відкривати стрілянину.
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