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На Запоріжжі росіяни у формі ЗСУ можуть нападати на людей

На Запоріжжі росіяни у формі ЗСУ можуть нападати на людей
Росіяни у формі українських військових можуть нападати на людей, які братимуть участь у масових заходах.

Про це у своєму Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Запорізька обласна військова адміністрація застерігає, що сьогодні, 9 травня 2022 року, загарбники планують провести можливі провокації під час показових акцій святкувань під назвою "Безсмертний полк", аби звинуватити Сили оборони України в нищенні власного народу", - зазначається у повідомленні.

За даними ОВА, є вірогідність, що росіяни, переодягнені у форму військовослужбовців Збройних сил України, нападатимуть на колони мирних людей, кидатимуть гранати у натовп, відкривати стрілянину.


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Теги: Запоріжжя, росіяни у формі українців, напади, 9 травня, РФ, провокації
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