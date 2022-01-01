Ракетний обстріл узбережжя Одеси: зруйновані будівлі готельно-ресторанного комплексу
Сьогодні, 11:17
8 травня 2022 року російські військові завдали ракетних ударів по прибережній зоні у Київському районі Одеси.
Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.
За процесуального керівництва прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
"За даними слідства, вдень 8 травня 2022 року російські військові завдали ракетних ударів по прибережній зоні у Київському районі Одеси.
Внаслідок обстрілу зруйновані та пошкодженні будівлі готельно-ресторанного комплексу. Також пошкоджень зазнав об’єкт комунальної інфраструктури. Жертв та постраждалих немає, під час обстрілу людей в комплексі не було", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що будь-які військові об’єкти на даних територіях відсутні.
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Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.
За процесуального керівництва прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
"За даними слідства, вдень 8 травня 2022 року російські військові завдали ракетних ударів по прибережній зоні у Київському районі Одеси.
Внаслідок обстрілу зруйновані та пошкодженні будівлі готельно-ресторанного комплексу. Також пошкоджень зазнав об’єкт комунальної інфраструктури. Жертв та постраждалих немає, під час обстрілу людей в комплексі не було", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що будь-які військові об’єкти на даних територіях відсутні.
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