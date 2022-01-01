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Ракетний обстріл узбережжя Одеси: зруйновані будівлі готельно-ресторанного комплексу

Ракетний обстріл узбережжя Одеси: зруйновані будівлі готельно-ресторанного комплексу
8 травня 2022 року російські військові завдали ракетних ударів по прибережній зоні у Київському районі Одеси.

Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, вдень 8 травня 2022 року російські військові завдали ракетних ударів по прибережній зоні у Київському районі Одеси.

Внаслідок обстрілу зруйновані та пошкодженні будівлі готельно-ресторанного комплексу. Також пошкоджень зазнав об’єкт комунальної інфраструктури. Жертв та постраждалих немає, під час обстрілу людей в комплексі не було", - йдеться в повідомленні.
Ракетний обстріл узбережжя Одеси: зруйновані будівлі готельно-ресторанного комплексу

Зазначають, що будь-які військові об’єкти на даних територіях відсутні.
Ракетний обстріл узбережжя Одеси: зруйновані будівлі готельно-ресторанного комплексу
Ракетний обстріл узбережжя Одеси: зруйновані будівлі готельно-ресторанного комплексу
Ракетний обстріл узбережжя Одеси: зруйновані будівлі готельно-ресторанного комплексу

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Теги: Росія, Україна, війна
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