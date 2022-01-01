ДТП у Луцьку: водій заснув за кермом і врізався в дерево

ДТП у Луцьку: водій заснув за кермом і врізався в дерево
У Луцьку на вулиці Львівській водій, ймовірно, заснув за кермом та в’їхав у придорожнє дерево.

Про це повдіомляє пресслужба поліції Волині.

ДТП сталася учора вранці, 8 травня. 62-річний водій автомобіля Nissan влетів у придорожнє дерево.

Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
ДТП у Луцьку: водій заснув за кермом і врізався в дерево

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Теги: Луцьк, ДТП
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