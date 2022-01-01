На Волині попрощалися із загиблим Героєм Петром Цариком. ФОТО

Петра Царика, який поклав своє життя, захищаючи Україну.



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Віддати останню шану йому прибули бойові побратими, начальник районної військової адміністрації Юрій Лобач зі своїм заступником Віктором Фіщуком та головою Литовезької тергромади Оленою Касянчук, односельці та мешканці усіх сіл громади.



Під звуки військового оркестру та з десятками синьо-жовтих прапорів провадили труну із загиблим через усе село. Востаннє для нього прозвучали залпи військового салюту.



Петра Царика знали і поважали у рідному та сусідніх селах. Був чудовим чоловіком для дружини, люблячим батьком двох донечок, добрим сином і братом, майстром на всі руки, столярні вироби якого є чи не в кожній хаті у односельців. Пройшовши кілька років тому пекло АТО, після 24 лютого цього року Петро знову став на захист Батьківщини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 травня стало чорним днем для Литовезької територіальної громади – велелюдна процесія зібралась у селі Заставне, щоб в останню путь провести славного воїнаякий поклав своє життя, захищаючи Україну.Про це йдеться на сайті громади.Віддати останню шану йому прибули бойові побратими, начальник районної військової адміністраціїзі своїм заступникомта головою Литовезької тергромадиодносельці та мешканці усіх сіл громади.Під звуки військового оркестру та з десятками синьо-жовтих прапорів провадили труну із загиблим через усе село. Востаннє для нього прозвучали залпи військового салюту.Петра Царика знали і поважали у рідному та сусідніх селах. Був чудовим чоловіком для дружини, люблячим батьком двох донечок, добрим сином і братом, майстром на всі руки, столярні вироби якого є чи не в кожній хаті у односельців. Пройшовши кілька років тому пекло АТО, після 24 лютого цього року Петро знову став на захист Батьківщини.

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