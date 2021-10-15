У Луцьку водій влетів у електроопору: четверо осіб постраждали. ФОТО
Сьогодні, 10:49
В суботу, 7 травня, ввечері по проспекту Відродження у Луцьку 26-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Renault не впорався з керуванням та в’їхав у електроопору.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів отримали тілесні ушкодження.
Водія та ще одного пасажира госпіталізували до лікарні. Поліцейські вилучили транспортний засіб з місця події.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів отримали тілесні ушкодження.
Водія та ще одного пасажира госпіталізували до лікарні. Поліцейські вилучили транспортний засіб з місця події.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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