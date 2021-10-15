У Луцьку водій влетів у електроопору: четверо осіб постраждали. ФОТО

В суботу, 7 травня, ввечері по проспекту Відродження у Луцьку 26-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Renault не впорався з керуванням та в’їхав у електроопору.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів отримали тілесні ушкодження.Водія та ще одного пасажира госпіталізували до лікарні. Поліцейські вилучили транспортний засіб з місця події.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.