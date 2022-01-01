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Росія за добу втратила 150 осіб та 15 танків, – Генштаб

Росія за добу втратила 150 осіб та 15 танків, – Генштаб
Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого по 9 травня орієнтовно склали 25 650 осіб.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 25650 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1145 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23) од,
артилерійських систем – 513 (+4) од,
РСЗВ - 185 (+6) од,
засоби ППО - 87 (+1) од,
літаків – 199 (+0) од,
гелікоптерів – 158 (+2) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1970 (+9) од,
кораблі /катери - 12 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 377 (+17).
cпеціальна техніка - 41 (+2).
крилаті ракети - 94 (+2).

Зазначається, що минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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