Росія за добу втратила 150 осіб та 15 танків, – Генштаб





Про це повідомили в



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.05 орієнтовно склали:



особового складу - близько 25650 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1145 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23) од,

артилерійських систем – 513 (+4) од,

РСЗВ - 185 (+6) од,

засоби ППО - 87 (+1) од,

літаків – 199 (+0) од,

гелікоптерів – 158 (+2) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1970 (+9) од,

кораблі /катери - 12 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 377 (+17).

cпеціальна техніка - 41 (+2).

крилаті ракети - 94 (+2).



Зазначається, що минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Авдіївському напрямку.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого по 9 травня орієнтовно склали 25 650 осіб.Про це повідомили в Генштабі ЗСУ Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.05 орієнтовно склали:особового складу - близько 25650 (+150) осіб ліквідовано,танків ‒ 1145 (+15) од,бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23) од,артилерійських систем – 513 (+4) од,РСЗВ - 185 (+6) од,засоби ППО - 87 (+1) од,літаків – 199 (+0) од,гелікоптерів – 158 (+2) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 1970 (+9) од,кораблі /катери - 12 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 377 (+17).cпеціальна техніка - 41 (+2).крилаті ракети - 94 (+2).Зазначається, що минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Авдіївському напрямку.Дані уточнюються.

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