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На Донбасі від рук російського окупанта загинув лучанин

На Донбасі від рук російського окупанта загинув лучанин
У повномасштабній війні із Росією, боронячи рідну землю, загинув лучанин Шевчук Артур Миколайович.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

37-річний воїн проходив військову службу на посаді головного сержанта – командира інженерно-позиційного відділення інженерно-позиційного взводу інженерно-саперної роти.

Сержант Шевчук Артур Миколайович загинув 6 травня року в селі Олександрівка Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

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Теги: військовий, Луцьк, загибель
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