На Донбасі від рук російського окупанта загинув лучанин

Шевчук Артур Миколайович.



Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



37-річний воїн проходив військову службу на посаді головного сержанта – командира інженерно-позиційного відділення інженерно-позиційного взводу інженерно-саперної роти.



Сержант Шевчук Артур Миколайович загинув 6 травня року в селі Олександрівка Краматорського району Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

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