Киянин переїхав на Волинь після 24 лютого і агітував тут за «рускій мір»
Сьогодні, 10:15
На Волині 30-річному жителю Києва повідомили про підозру у розповсюдженні матеріалів із публічними закликами до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України.
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Слідство з’ясувало, що молодик переїхав зі столиці на Волинь після 24 лютого 2022 року. Відправивши рідних за кордон, сам почав поширювати у соцмережах та відеохостингах матеріали на підтримку російської агресії та коментарі із антиукраїнськими закликами, а також агітувати за насильницьке повалення конституційного ладу в Україні і захоплення державної влади.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте прокурори, оскаржуючи таке рішення, наполягають на триманні його під вартою.
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Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Слідство з’ясувало, що молодик переїхав зі столиці на Волинь після 24 лютого 2022 року. Відправивши рідних за кордон, сам почав поширювати у соцмережах та відеохостингах матеріали на підтримку російської агресії та коментарі із антиукраїнськими закликами, а також агітувати за насильницьке повалення конституційного ладу в Україні і захоплення державної влади.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, проте прокурори, оскаржуючи таке рішення, наполягають на триманні його під вартою.
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Коментарі 1
Тут Смєтанін все життя агітував за "рускій мір" і шпигував на ФСБ РФ і вже хочуть його випустити з тюрми.
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